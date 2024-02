Blinken kaže da je moguć dogovor o taocima u Gazi, ali da ostaju 'vrlo teška' pitanja

"Sada smo u procesu s našim kolegama iz Katra, iz Egipta, iz Izraela. Vrlo intenzivno radimo na tome s ciljem da pokušamo postići sporazum i vjerujem da je to moguće", rekao je Blinken na konferenciji za novinare tijekom posjeta Albaniji.

"Postoje neka vrlo, vrlo teška pitanja koja se moraju riješiti. No, mi smo predani tome da učinimo sve što možemo kako bismo krenuli naprijed i vidjeli možemo li postići dogovor", rekao je Blinken.

Ravnatelj CIA-e Bill Burns bio je u četvrtak u Izraelu na daljnjim razgovorima, prema upućenom izvoru.

Blinken je također pozvao Izrael da istraži izvještaje da su izraelske snage ubile američkog tinejdžera palestinskog podrijetla na okupiranoj Zapadnoj obali 10. veljače, što je drugi takav slučaj u nekoliko tjedana.

"Jasno smo dali do znanja da treba provesti istragu. Moramo doći do činjenica i, ako je to potrebno, mora postojati odgovornost", rekao je.