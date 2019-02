Biljana Borzan podgrijala nadu: Još uvijek možemo povući novac za liftove iz EU fondova

Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan u subotu je na SDP-ovoj tribini "EU fondovi i liftovi" u Splitu rekla da bi se ugradnja dizala u zgrade koje ih nemaju mogla velikim dijelom financirati iz europskih fondova ako Europska komisija ocijeni da se Hrvatska popravila u povlačenju novca iz EU fondova, a ta se ocjena očekuje u veljači.

Rekla je da se pilot projekt ugradnje dizala u stambene zgrade koji je pokrenula ministrica Gabrijela Žalac ne financira iz EU fondova i da bi on omogućio ugradnju dizala u mali broj zgrada. Istaknula je da je njoj i Udruzi umirovljenika Hrvatske pošte i HT-a, koji su pokrenuli to pitanje prije tri godine, drago što postoji dobra volja, ali žele i da se ide u pravi projekt i iz EU fondova povuče 85 posto sredstava jer bi se tako ugradnja omogućila u daleko veći broj zgrada.

U Hrvatskoj potrebu za dizalom ima 16.800 zgrada, a cijena prosječne ugradnje dizala u stambenu zgradu iznosi oko 350 tisuća kuna, rekla je.

"S Koordinacijskim odborom Udruge umirovljenika Hrvatske pošte i HT- a u ovo smo krenuli još prije tri godine. Prošli smo kroz dugi put od 'ne može se' do 'može se', a iako iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU imamo pozitivne signale, za sada je još uvijek sve vrlo neizvjesno. Ministrica Gabrijela Žalac je rekla da će krenuti s pilot projektom, ali naglašavam, to nije provedba ovog projekta, niti su to novci iz EU fondova koji se kroz projekt ugrađuju u sve zgrade", kazala je Borzan.