Predsjednik irskog parlamenta: Golem je doprinos Hrvata Irskoj

Irska prepoznaje golem doprinos koju doseljeni Hrvati daju njezinom društvu, poručio je u četvrtak predsjednik njezina parlamenta Sean O Fearghail nakon susreta s hrvatskim kolegom Gordanom Jandrokovićem

'Svjesni smo sve većeg broja hrvatskih državljana koji žive u Irskoj. Želim vam jasno poručiti da prepoznajemo ogroman doprinos koji daju, ne samo našem gospodarstvu, nego i našem društvu', rekao je O Fearghail koji je u službenom posjetu Hrvatskoj.

'Odlučni smo u tome da ih podržimo i integriramo u naše društvo, no i da ih ohrabrimo da održavaju svoj posebni identitet, pa da se kad dođe vrijeme, ako će to htjeti, vrate u domovinu, kao što se u Irsku vratio velik broj Iraca. Osjećam da vi to Hrvatskoj definitvno želite', dodao je Irac.