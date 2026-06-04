BiH bez visokog predstavnika: Dva dana sastančili pa odlučili da će se razgovori nastaviti

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini (PIC) nije u četvrtak izabrao novog visokog predstavnika za BiH jer se europske države i SAD nisu uspjele usuglasiti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, objavili su lokalni mediji
Predstavnici najutjecajnijih zapadnih država, Europske unije i Turske sastali su se u Sarajevu iza zatvorenih vrata u pokušaju da izaberu nasljednika njemačkog političara Christiana Schmidta koji je 10. svibnja podnio ostavku. Dvodnevni sastanak zaključen je time kako će se razgovori nastaviti.
Američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je potvrdio kako za novog visokog predstavnika želi Talijana. Rubio nije nikoga izrijekom naveo, no od ranije je poznato kako je favorit Washingtona karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi koji je u četvrtak i doputovao u Sarajevo.
Zbog otvorene američke podrške prema njemu su rezervirane zapadnoeuropske države. Francuska je kao protukandidata predložila svog izaslanika za zapadni Balkan Renea Troccaza kojeg su podržale Njemačka i Velika Britanija.
Različita gledišta
Te države, za razliku od SAD, inzistiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama, uključujući smjenu izabranih lokalnih dužnosnika i donošenje zakona.
S druge strane, SAD je protiv intervencionizma i visokog predstavnika vidi kao posrednika između lokalnih političara.
Pozicija visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH uspostavljena je Daytonskim sporazumom iz 1995. i mandat mu je nadziranje poštivanja i provedbe tog sporazuma kojim je okončan rat u BiH.