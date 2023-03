'Bespravna gradnja neće proći, nema novog vala legalizacije'

U Istri je počela velika akcija rušenja bespravno izgrađenih objekata. Glavni državni inspektor najavio je daljnje češljanje terena te veće akcije rušenja i u Dalmaciji. 'Očito je to bila dobro pripremljena akcija Inspektorata i osim rješavanja stanja šalje i poruku da bespravna gradnja neće proći', rekao je ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić. Naglasio je da novi val legalizacije nije u planu

Komentirajući velik broj bespravno izgrađenih objekata na području Ližnjana, načelnik općine Marko Ravnić kazao je kako su već više puta alarmirali sva resorna ministarstva i inspektorat.

'Lokalnoj samoupravi tu su vezane ruke. Kad objekt postane građevina, lokalna samouprava to može samo prijaviti građevinskim inspektorima. S obzirom na količinu bespravno izgrađenih objekata, to nije bilo moguće zaustaviti. Pozdravljam ovu akciju i vjerujem da će ona učiniti da bespravni graditelji prestanu ugrožavati naša šumska i poljoprivredna područja i područja uz samo more, rekao je.