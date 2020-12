Beroš: 'U ovom trenutku nije izvjesno uvođenje ograničenja kretanja među županijama'

Ni nakon dva tjedna od uvođenja novih strožih mjera epidemiološka situacija se ne popravlja. Prvi smo u Europi po broju aktivnih slučajeva, četvrti po broju umrlih na 100 tisuća stanovnika. 78 ljudi je preminulo u jednom danu. I to je nažalost još jedan naš crni rekord. O mjerama, epidemiološkoj situaciji i početku cijepljenja u Dnevniku HTV-a govorio je ministar zdravstva Vili Beroš

'Ono što je jedino moguće u danim okolnostima je iz dana u dan pratiti epidemiološku situaciju, pratiti sve one elemente koji ju jasno opisuju - broj novozaraženih, njihova raspoređenost, pojavnost, i na osnovu tih elemenata propisivati mjere', rekao je Beroš za HRT dodavši da će se rezultati poduzetih mjera osjetiti tek za 4 - 5 tjedana ako ih se ljudi budu pridržavali

'Vidjeli smo na primjeru okolnih zemalja što tvrdi lockdown donosi. To nije ništa dobro. Dakle, treba naći model suživota u okolnostima novog normalnog, moramo omogućiti određene gospodarske aktivnosti, a pri tome reducirati sve ono što možemo reducirati. I to je upravo ono što radimo, nastojimo balansirati mjere. Najlakše bi bilo uvesti najtvrđi lockdown i zatvoriti sve. Ali to nije realno naročito što ne znamo koliko će ova situacija potrajati', poručio je ministar.



Na pitanje hoće li doći do uvođenja ograničenja putovanja među županijama kazao je da se i o tome razgovara i prati situacija.



'Ako epidemiološka situacija bude takva da zahtjeva sličan način organizacije rada i života, uvest ćemo i to ali u ovom trenutku to nije jako izvjesno', rekao je Beroš.