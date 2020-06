Beroš o koronavirusu: Ovo je očekivana epidemiološka situacija. Mi smo se otvorili, no moramo biti oprezni

Brojeve treba uzeti u kontekstu dva veća žarišta u Hrvatskoj u Zagrebu i Đakovu, poručio je ministar Beroš dajući izjavu u Splitu. Dodao je da se u Đakovu provode velike epidemiološke mjere te je uzeto 500 briseva

'Ovo je očekivana epidemiološka situacija. Mi smo se otvorili, no moramo biti oprezni i ove brojke naglašavaju taj oprez', rekao je Beroš.

Dodao je i kako je zdravstveni sustav od početka najugroženiji te kako će od ponedjeljka ići nova uputa prema zdravstvenim ustanovama kako reagirati.

Objasnio je i nesrazmjere između brojeva Nacionalnog stožera i županijskih stožera.

'Vrlo radu ću vam odgovoriti na to pitanje. Nacionalni, kao i drugi županijski stožeri imaju svoje 24-satne intervale. Za Nacionalni stožer to je od 12:45 jednog dana do 12:45 drugog dana. Stoga ako zbrajate i oduzimate brojeve, naravno da ne možete dobiti točne podatke', kazao je ministar Beroš novinarima u Splitu.

Dodao je kako ono što oni rade na nacionalnom nivou se odnosi na vrijeme od 12.45 sati jednog dana do 12.45 sati drugog dana.

Beroš je na konferenciji za novinare podsjetio kako Hrvatska, 125. dan od izbijanja epidemije covida-19, ima 67 novozaraženih, što daje ukupan broj od 2691 oboljelih, čija je prosječna životna dob 49,35 godina, muškarca ima 47,5 posto žena 52,5 posto, a ni danas nema umrlih.

Brojka ukupno oboljelih od koronavirusa dosad daje podatak da je 106 slučajeva na jedan milijun stanovnika, istaknuo je.