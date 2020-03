'Nije mi jasno da netko može ugrožiti vlastito i tuđe zdravlje. Represivni aparat morat će reagirati'

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u petak da u Hrvatskoj od sinoć nema novih zaraženih od koronavirusa, da je situacija adekvatna i da se Hrvatska "dobro drži" zbog uvedenih mjera te je podsjetio da svaka epidemija ima svoj početak, kulminaciju i kraj.

Ministar Beroš rekao je i kako je za očekivati da se nešto poveća broj oboljelih.

"Od sinoć nemamo novih zaraženih. Svaka epidemija ima svoj početak, kulminaciju i kraju. U Kini ide prema kraju, a mi smo u Europi na početku. Ipak, dobro se držimo, a zbog naših mjera koje smo uveli. Kupili smo nešto vremena u odnosu na okolne zemlje. Promišljamo o funkcioniranju zdravstvenog sustava na optimalan način. Učimo na greškama kineskih i talijanskih zdravstvenih vlasti", rekao je ministar u emisiji "Mreži prvog" Hrvatskog radija.

"Epidemiološka situacija u Hrvatskoj je adekvatna, raste broj oboljelih. No, to su oboljeli koji su došli izvana, ali nema slobodne cirkulacije. Kada i ako se to dogodi, onda ćemo reagirati", istaknuo je.