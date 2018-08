Bernardić tvrdi da se Vlada ponaša neodgovorno prema turizmu, brodogradnji i poljoprivredi

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je optužio Vladu da se neodgovorno ponaša prema strateškim granama hrvatske industrije, prije svega, brodogradnji, turizmu i poljoprivredi, priopćeno je iz SDP-a.

'To je nešto što smo najavljivali 2015. i to je nešto što moramo provesti i o čemu govorimo posljednjih godinu dana. Najvažnije je da našim poljoprivrednicima omogućimo da ne budu poljoprivrednici drugog reda, da im se poticaji, koje još nisu dobili, redovito isplaćuju, kao i to da ti poticaji u Hrvatskoj ne budu manji za 30 posto od onih u Europskoj uniji. To Vlada treba riješiti. Čim SDP preuzme odgovornost za Hrvatsku, omogućit ćemo da hrvatski poljoprivrednik ima isti status kao i onaj europski', kazao je Bernardić.