Bernardić: Svim građanima treba omogućiti pravo glasa

Predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić rekao je u četvrtak da od Ustavnog suda očekuje da se o zabrani glasovanja zaraženih koronavirusom očituje sukladno Ustavu, odnosno da se svim građanima Hrvatske omogući pravo glasa, za što DIP mora osigurati potrebne uvjete

"Očekujem da se očituje sukladno Ustavu, dakle da se svim građanima RH mora omogućiti pravo glasa. To je jedino pošteno i normalno. DIP mora osigurati te uvjete. Kakve će biti upute za one koji su u samoizolaciji, na to odgovor mora dati DIP", rekao je Bernardić na konferenciji za medije.

Dodao je da poziva na konzumiranje prava zajamčenih Ustavom. Sasvim sigurno nije dobro da su zaraženi na biračkom mjestu, ističe, ali DIP im mora osigurati da glasaju.