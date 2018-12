Bernardić: Kakva je to pravna država koja pušta na slobodu evidentnog nasilnika?

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je, zajedno s predsjednicom Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske Majom Sporiš, oštro osudio slučaj 'Daruvarac', odnosno odluku zadarskog suda da na slobodu pusti Darka Kovačevića Daruvarca koji je prije nekoliko mjeseci u jednom zadarskom kafiću brutalno pretukao 18-godišnju djevojku i koji će na slobodi čekati suđenje, a čelnik SDP-a je najavio i SDP-ov akcijski plan za borbu protiv korupcije, kriminala i nepravde.

Predsjednica Foruma žena SDP-a Maja Sporiš također se osvrnula na slučaj 'Daruvarac' rekavši kako je u njemu od samog početka bilo spornih radnji i propusta.

'Djelo iz ovog slučaja nije okvalificirano kao pokušaj ubojstva pa je počinitelj nakon šest mjeseci išetao na slobodu. Postupak je započeo s četiri mjeseca odgode, a u tom su se vremenu događale različite proceduralne stvari za koje Istanbulska konvencija propisuje kako ih spriječiti. Žrtva je za cijelo to vrijeme dodatno traumatizirana i to ne više od strane nasilnika već od strane institucija. Žrtvu nadzire policija zbog zabrane pristupa, no struka jasno nalaže da se naglasak treba više staviti na policijski nadzor zlostavljača, a manje na žrtvu. Istanbulska konvencija je alat koji imamo na raspolaganju, no očito je da ga ne koristimo', rekla je Sporiš.

Čelnik SDP-a na kraju se osvrnuo na još dva recentna slučaja u kojima su vidljivi propusti institucija – slučaj dječaka iz Metkovića koji je izgubio život te na navodne tajne snimke na kojima je prikazana brutalnost hrvatske policije koja protjeruje migrante. Smatra da je u Hrvatskoj na djelu 'tiha privatizacija zdravstva' jer pacijenti jako teško dolaze na red za specijalističke preglede pa spas traže u privatnom sektoru.