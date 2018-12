Komadina: Milanović ne može biti SDP-ov predsjednički kandidat, sam je sebe diskvalificirao

Predsjednik primorsko-goranskog SDP-a i potpredsjednik stranke Zlatko Komadina poručio je u ponedjeljak s božićno-novogodišnjeg druženja županijskog i riječkog SDP-a da je ta stranka odgovorna za očuvanje socijaldemokracije u Hrvatskoj, ali i kao oporba HDZ-u kako ne bi u toj stranci prevladale desne opcije.

Komadina je izjavio kako je stabilnost u SDP-u nešto za što su svi u stranci odgovorni, te da se ne bi trebali prozivati međusobno po medijima.

Novinari su ga pitali kako tumači tvrdnje riječkoga gradonačelnika i člana Predsjedništva gradskog SDP-a Vojka Obersnela da je za stanje u SDP-a i pad rejtinga odgovoran ne samo predsjednik stranke Davor Bernardić, nego i dio vodstva, među njima i on kao potpredsjednik stranke te čelnik Glavnog odbora Erik Fabijanić

Komadina je odgovorio da on i Obersnel imaju različite stavove, pa tako i po tom pitanju, a razlikuje ih i to što on osobno o SDP-u govori u stranci, jer o tome nije primjereno govoriti u javnosti.