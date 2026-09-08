Benčić: Jandroković je odbio prijedlog da Vlada Saboru dostavi plan sanacije u Gospiću

Ocijenila je kako to sve govori o načinu na koji se vodi Sabor te opetovala kako traže odgovornost premijera i Vlade jer su odgovorni za "sustav koji je zemlju pretvorio u veliko smetlište" i za "zataškavanje i skrivanje informacija koje su bile od vitalnog interesa Gospićanima ".

Na sjednici Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika raspravljalo se o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora, nakon koje je Sandra Benčić (Možemo!) izvijestila je kako je njen Klub predložio je da se prvi dan zasjedanja na dnevni red stavi zaključak kojim Sabor obvezuje Vladu da mu isti tjedan dostavi plan sanacije t e da ga Sabor odmah raspravi, no da je to predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio.

Nino Raspudić (Drito) poručio je kako bi u ovoj situaciji minimum bio da dvotjednim ritmom resorna ministarstva, prije svega Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo zdravstva, izvještavaju Sabor o ritmu sanacije i rezultatima analiza.

Dodao je kako se danas moglo vidjeti da u vladajućoj većini nema volje za time i da su s taktike da optužuju oporbu i građane da histeriziraju i traže jeftine političke poene prešli na drugu taktiku, a to je "da se prave mrtvi".

Božo Petrov (Most) poručio je kako će vladajući osim o sanaciji, morati iznijeti i kompletne informacije sondiranja o tome gdje izlaze zagađene podzemne vode, u koja izvorišta, koji su sve krajevi ugroženi i tko je odgovoran za to.

Poručio je kako svaka osoba u Hrvatskoj zaslužuje istinu, odgovornost i sanaciju te naveo kako ga užasava da su oni "između svojih pozicija i zdravlja ljudi, birali svoje pozicije i puštali ljude da se truju", ako se na kraju pokaže da je tako i bilo, dodao je.

Mišel Jakšić (SDP) ocijenio je kako će otpad biti goruća tema idući tjedan u Saboru jer je ovo pokazatelj da se sustav slomio i da je netko dozvolio mafiji da kupuje zdravlje i budućnost hrvatskih građana.

Dodao je kako jedino što može pohvaliti jest Uskokova objava izvješća, izrazivši nadu da dobijemo sve što DORH i Uskok imaju na raspolaganju. "Ovo je sad jako bitno, zbog građana i zbog budućnosti, da svi dobe sliku što im je HDZ isporučio", poručio je.