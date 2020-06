Bauk: Bilo bi bolje da niste rekli da je virus krivac za smrtne slučaje u Splitu. Beroš: Krivo mi je što sam to rekao

U dvoboju TNT-a na N1 televiziji sučelili su se nositelji lista u desetoj izbornoj jedinici Vili Beroš (HDZ) i Arsen Bauk (SDP). Što se tiče njihovih plasmana na listama, istaknuli su da stranke same procjenjuju koji su njihovi kandidati koji mogu dobiti najviše glasova te da to ne mora nužno značiti da su kandidati smješteni prema porijeklu te da neki kandidati ne mogu izvan svoga mjesta prebivališta osvojiti najveći broj glasova

Beroš je odgovorio na tvrdnje kandidata Domovinskog pokreta, Roberta Pauletića, da on nije pravi Dalmatinac.

"Sve je moguće, moguće da nekom to bude nekakva negativna stvar, ali konstatacija da nisam pravi Dalmatinac me malo čudi, ne možete biti nepravi Dalmatinac. Rođen sam u Splitu, živio sam na Hvaru do kraja srednje škole, došao sam na fakultet u Zagreb i tu sam i ostao. Glasači trebaju gledati što sam učinio i moje rezultate. U tom smislu dat ću sve od sebe da uvjerim ljude da je naš program dobar", rekao je Beroš na N1 ne želeći špekulirati koliko će mandata HDZ osvojiti.

Nataša Božić svoje je goste upitala kako misle da se Hrvatska nosila s koronakrizom, na što je ministar Beroš ocijenio da je to bilo - savršeno. Bauk nije bio toga mišljenja, kazavši da su postojale tri faze upravljanja koronakrizom u Hrvatskoj.

"Prva faza tzv. Nacionalni stožer, kad je cijela zemlja bila solidarna i postojala je nepodijeljena podrška i vlasti i radu Nacionalnog stožera. Druga faza bila je kad je Nacionalni stožer postao vladin stožer, kad su izašli iz okvira donošenja epidemioloških odluka i ušli u donošenje Vladinih odluka.

Tu se već Stožer počeo polako odmicati od faze nacionalnog jedinstva i počeo biti Vladino pridruženo tijelo. Treća, najgora faza je kad je HDZ donio odluku o izlasku na izbore, a Stožer postao HDZ-ov stožer", rekao je Bauk.