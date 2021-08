Bartulica objavio video pred Thompsonovom kućom: ‘Šokiran sam, prekršena su sva njegova temeljna prava!‘

Pjevač Marko Perković Thompson policiji je prijavio da su u njegovu kuću provalile tri osobe, njegov susjed Branko Miodrag, novinarka RTL-a Danka Derifaj i snimatelj iste televizije. Novinarka odlučno demantira da se radi o bilo kojoj vrsti provale i objašnjava da se radi o novinarskom zadatku. Na Thompsonovu stranu stao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Stjepo Bartulica

'Javljam se ispod splitskog Žnjana, tu sam ispred kuće pjevača Marka Perkovića Thompsona i to radi nečega što sam jutros vidio, snimke koja se nalazi na internetu na kojoj se vidi kako su jučer na njegov posjed upali novinari s RTL-a zajedno s jednim susjedom i to me prilično šokiralo.