Je li Škoro bio primoran otići zbog financijskih malverzacija u stranci? Bartulica: To je komplicirana situacija

Predsjedništvo Domovinskog pokreta jednoglasno je prihvatilo neopozivu ostavku Miroslava Škore na mjesto predsjednika stranke. No, nije sve prošlo bez trzavica. Pokrenut je stegovni postupak protiv Vesne Vučemilović, sestre Miroslava Škore koja je napustila sjednicu Predsjedništva nedugo nakon početka. Stephen Nikola Bartulica, član Predsjedništva Domovinskog pokreta u središnjem Dnevniku HTV-a kaže da je lažna vijest da se Vučemilović izbacuje iz stranke

- Nitko to ne želi niti namjerava. Međutim, rekao bih da je način djelovanja naše koloegice zadnjih dana je kontraproduktivan i štetan. Mi smo imali danas raspravu, ne bih rekao da je bila burna. Žao mi je što je napustila sjednica, mislim da je to bila kriva odluka. Mogla je govoriti u slobodi što je htjela, za to postoji mjesto, a mislim da je to na stranačkim tijelima. Ako nastavi na ovaj način s objavama na Facebooku, to ide u smjeru da će sama sebe isključiti jer postaje nemoguće surađivati.