Goldstein: Thompson je ikona ustašofilije u Hrvatskoj

Povjesničar Ivo Goldstein rekao je u intervjuu Hini da je Vijeće za suočavanje s prošlošću bilo politički manevar premijera Andreja Plenkovića da smanji pritisak desnice koji je završio u slijepoj ulici, ocijenivši da ustaški pozdrav "Za dom spremni" treba zabraniti u javnoj upotrebi.

I Ustavni je sud jasno rekao da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. S povijesnog stajališta, to nije bio nikakav junački i domoljubni pozdrav, to je bio ustaški pozdrav te izraz zločinačke politike države u kojoj se upotrebljavao. Postoje deseci tisuća dokumenata iz vremena Nezavisne Države Hrvatske (NDH) u kojima se spominje pozdrav "Za dom spremni", a koji jasno pokazuju karakter te države i karakter politike koja se u toj državi provodila.

I u ovoj predizbornoj kampanji, političke stranke dijele oprečna mišljenja oko pozdrava "Za dom spremni", stvarajući u društvu dojam da je demokratski slobodno se opredijeljivati oko toga. Postoji li povijesna opravdanost za takve oprečne stavove ili se radi o relativizaciji povijesti i revitalizaciji ustaštva?

Ove koji tvrde da je sada moguće slobodno govoriti "Za dom spremni" pozivam da onda krenu govoriti "Za dom spremni", pa da vidimo što će se dogoditi. Mi živimo u državi koja je u načelu prihvatila najviše liberalno-demokratske standarde. Dakle, slobodu za svakoga i za svaku ideju. Međutim, ta se sloboda ograničava na postupke, akcije i javne istupe koji ne ugrožavaju slobodu drugog.

Temeljna činjenica koja je u srži svih debata zadnjih 30 godina je pitanje je li NDH bila nacifašistička kolonija i satelit ili država hrvatskog naroda. Odnosno, ako taj ustaški pozdrav simbolizira NDH, simbolizira li hrvatsku državu ili izdaju hrvatskog naroda.

Što vi mislite?

Ja mislim da je NDH bila izdaja hrvatskog naroda te da taj pozdrav simbolizira izdaju. To se jasno kaže i u preambuli hrvatskog Ustava, koji NDH negira kao jedan od elemenata državotvornosti Republike Hrvatske. Druga je stvar da su neki dečki 1991. preuzeli taj pozdrav i nosili ga u okviru jedinica u kojima su bili. Svi su se ti HOS-ovci nedvojbeno i vrlo otvoreno pozivali na NDH.

One koji su poginuli treba poštovati, to su dečki koji su dali živote. Međutim, to je zaključena povijesna činjenica. Oni su imali takve oznake i kitili se takvim sloganom, ali nema druge nego da institucije ove zemlje kažu tim ljudima: gledajte to je bilo to, takva su bila vremena, dogodila se agresija i trebalo se braniti svim sredstvima, postojale su jedinice koje su bile radikalne, ali koje je država do kraja 91. integrirala u svoje službene jedinice.

Ima li iste ustaške konotacije upotreba pozdrava "Za dom spremni" u javnom prostoru, primjerice u pjesmi Bojna Čavoglave, i u komemorativnim svrhama?

Apsolutno imaju iste ustaške konotacije. To Marko Perković Thompson nikada nije skrivao, a isto tako ni HOS-ovci. Nikada HOS-ovci nisu skrivali da baštine tradicije NDH; čitav niz ideologema i elemenata političkog programa željeli su kopirati iz vremena NDH.

Pjesma Bojna Čavoglave uistinu se na početku 1992. pjevala s pozdravom “Za dom spremni”. To tada nikog nije smetalo, jer su bila druga vremena, međutim, 28 godina kasnije mi bismo trebali zatvoriti to poglavlje. Da Marko Perković ima malo više građanske svijesti, sam bi od toga odustao. No, budući da je on sam ikona ustašofilije, budući da mu je to vjerojatno i duboko političko uvjerenje i da na tome zarađuje veliki novac teško je očekivati da se on toga odrekne.

Sama činjenica da on s tim pjesmama ne može dalje od Bregane, moralo bi i njemu i drugima, a pogotovo političkom establišmentu, kazati da tako ne može dalje.

Marko Perković ne može pjevati u nizu zapadnoeuropskih zemalja, počevši od Maribora. Sjetite se da je predsjednica Grabar-Kitarović izjavila da voli slušati Thompsona, a da je zabranjivanje njegovih koncerata ograničavanje slobode govora. Takva se izjava omakla i premijeru Plenkoviću. To pokazuje kolika je diskrepancija između naših političara i razvijene Europe.