Merkel: Želim iz Zagreba poručiti zemljama Zapadnog Balkana da imaju budućnost u EU

Na kongres Europske pučke stranke (EPP) koji se održava u srijedu i četvrtak održava u Zagrebu stigao je i moćni dvojac Kršćansko demokratske unije (CDU), njemačka kanclarka Angela Merkel i buduća predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen

Merkel je u govoru pred delegatima EPP-a zahvalila se Josephu Daulu na svemu što je učinio za stranku.

'Kada sam rekla teške godine to su bile godine kada smo trebali izdržati pritisak popilizma i vi ste u tom uspjeli', kazala je Merkel. Zahvalila se i Manfredu Weberu jer je omogučio da EPP ima predsjednicu Europske komsije.

Poručila je da Europski parlament treba jasan put. 'Prije 30 godina pao je Berlinski zid to se ne bi dogodilo da nismo svi ulagali napore i imali revoluciju i ljude u Slovaćkoj i Mađarskoj i koji su nam pomagali i Njemačkoj i zato sada možemo biti u Zagrebu. Tko bi to sanjao prije 30 godina? To je bilo vrijeme hrabrih ljudim koji su sanjali slobodu', kazala je Merkel.