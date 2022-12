Banožić: Načelnik Glavnog stožera Hranj ostaje na dužnosti još šest mjeseci, to nije popuštanje Milanoviću

Ministar obrane Mario Banožić danas je potpisao ostanak u službi načelniku Glavnog stožera admiralu Robertu Hranju za šest mjeseci. Hranj je, naime, ove godine navršio 60 godina te bi s 1. siječnjem po Zakonu o službi u Oružanim snagama trebao ići u mirovinu. Nakon sjednice Vlade odgovarao je i na novinarska pitanja na tu temu

Rekao je kako je razgovarao s načelnikom Glavnog stožera koji se slaže da bi se pitanje odlaska u mirovinu trebalo riješiti izmjenama Zakona na način da se odlazak u mirovinu pomakne na veću dobnu granicu. Dodao je kako mu je produljio službu na šest mjeseci i to se može produžavati.

Upitan o produljenju funkcije admirala Hranja i je li to popuštanje predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću odnosno najava mirnijeg odnosa njih dvojice, ministar Banožić rekao je kako nije riječ o produljenju mandata nego o zadržavanju u službi temeljem zakona kojim je moguće do dvije godine zadržati nekoga da ne ode u mirovinu prenosi HRT.

'Odlukom ne popuštam Milanoviću. Ovdje se konkretno bavim sustavom, čime se bavim od prvog dana mandata, unatoč svemu što mi je sve izrekao, prijetnje koje mi upućuje. Ne zanima me njegovo mišljenje, zanima me sustav HV-a, zanima me odnos s Glavnim stožerom, odluke koje će se donositi i zakonski okviri koji će se primjenjivati te da ovo situaciju u kojoj smo se našli u ovoj godini i po pitanju odlazaka iz HV-a u mirovinu iduće godine vidimo da je ovo detalj na kojem moramo raditi zajedno', istaknuo je.