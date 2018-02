Bandić o SDP-ovu dugu: Di su pare?

Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, komentirao je situaciju vezanu za presudu Visokog trgovačkog suda prema kojoj SDP treba platiti za njegovu kampanju 2009. godine s kamatama i sudskim troškovima skoro 10 milijuna kuna

'Riješio sam ja to, to više nije moj problem. Kada me iz SDP-a nisu htjeli podržati kao kandidata za predsjednika države, tada sam i napustio stranku. Iza toga nisam imao s njima kontakt o toj temi, a ni inače.

Kolege iz bivše stranke, koju sam i ja djelomice stvarao, to su moji učenici. Ponekad učenici nadmaše učitelja, ponekad ostanu na razini učitelja, a ponekad ne nadmaše učitelja. Što im se događa, to vi znate bolje od mene', kazao je Bandić prenosi Zagreb.info.

Nije želio komentirati tko je kriv za tu situaciju jer kako je rekao nije njegov problem.

'Čiji je to dug? Ja bih samo postavio pitanje di su pare? Ja nemam veze s parama Još jednom ponavljam – Di su pare?, upitao je Bandić.