Iran čeka odgovor SAD-a: Tražili su mirno rješenje - upravo su ga dobili

Rat je počeo posljednjeg dana veljače američko-izraelskim napadom na Iran . Sedmomjesečni sukob odnio je tisuće života i uzrokovao poremećaje u pomorskom prometu ključnim rutama za izvoz nafte i posljedične šokove na svjetskim tržištima.

Očekuje se da će glavna tema budućih razgovora biti izmijenjena i dopunjena varijanta sedmodnevnog mirovnog prijedloga koji je Iran predstavio prošli tjedan na marginama Opće skupštine UN-a, kazao je za Reuters neimenovani dužnosnik upućen u situaciju.

Raniji sporazum se raspao

SAD i Iran već su dvaput u neizravnim mirovnim pregovorima pristali na prekid vatre, u travnju i lipnju, no ti su se sporazumi brzo raspali, podsjeća Reuters.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, koji je ostao u New Yorku nakon sudjelovanja na Općoj skupštini, kazao je da Iran očekuje SAD-ov odgovor na najnovije prijedloge primirja i na uvjete za normalizaciju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.

"Ako Amerikanci tvrde da traže dogovor ili mirno rješenje, upravo smo im to i predstavili", rekao je Arakči.

Američki dužnosnici zasebno su u ponedjeljak razgovarali s posrednicima, rekao je američki predsjednik Donald Trump novinarima u Bijeloj kući, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Trump naslutio daljnje pregovore ovaj tjedan

Iranski sedmodnevni plan predviđa kraj svih sukoba u Iranu i Libanonu, otpuštanje zamrznute iranske imovine vrijedne milijarde dolara, kraj sankcija na iransku naftu te ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka.

Po ispunjavanju tih uvjeta Iran bi dozvolio otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog puta za naftne tankere, a dvije strane ponovno bi pokrenule i pregovore o iranskom nuklearnom programu i Trumpovim nastojanjima da zaplijeni ili ukloni visokoobogaćeni uranij iz Irana.

Trump je u subotu kazao da je odbio iranski prijedlog, navodeći da Teheran želi brzi dogovor zbog razornog gospodarskog pritiska s kojim se zemlja suočava. Međutim, u nedjelju je za Axios izjavio da očekuje nastavak pregovora ovaj tjedan.

Arakči je pak u nedjelju izjavio da pregovarači nisu službeno prenijeli američko odbijanje prijedloga i da Iran iščekuje Washingtonov konačni odgovor prije odlučivanja o daljnjim koracima.

"Naši su uvjeti jasni, a bilo kakav pomak prema otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjavanju tih zahtjeva", kazao je iranski ministar u nedjelju, dodavši da samo rješenje postignuto u pregovorima može razriješiti trenutačnu pat-poziciju