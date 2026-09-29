Slavonski čvarci od sira oborili Guinessov rekord: Sve je počelo zbog bolesti djeteta

Više od 50 koza danas je dio svakodnevice Željka Lovrića Jovanovića, proizvođača iz Komletinaca. Prije petnaestak godina, međutim, nije imao nijednu. Sve je počelo zbog bolesti djeteta i savjeta da pokušaju s kozjim mlijekom.

‘Probat ćemo sve, samo da djetetu bude bolje, i tako smo krenuli, počeli smo nositi mlijeko. Nakon mjesec dana kaže njena tetka, ajde vi uzmite jednu kozu, već ste je kupili koliko ste mlijeka odnijeli’, ispričao je Željko Lovrić Jovanović za HRT.

Jedna koza s vremenom je prerasla u cijelo stado, a ono što je počelo iz potrebe pretvorilo se u posao i neočekivanu privrženost životinjama.

'Ludost, ljubav...'

‘Ludost, ljubav, ja ne znam kako bi ja to objasnio. Koze su koliko su lude, jako inteligentne, jako pametne, uđu pod kožu’, istaknuo je.

S rastom stada otvorilo se i pitanje što sve mogu napraviti od kozjeg mlijeka. Tako su počeli eksperimentirati sa sirevima, a jedna od neobičnijih ideja bili su čvarci – ali napravljeni od sira.

‘Suprug je sam rekao da je ovaj što se tiče svinjogojstva, to mu je na prvom mjestu. Rekao je ajmo neki štih samo da još ostane u tom dijelu’, istaknula je proizvođačica kozjih sireva Tatjana Lovrić Jovanović.

Do željenog rezultata nisu stigli odmah. Šest mjeseci pokušavali su pronaći način da naprave proizvod kakav su zamislili.

‘To ne radi stroj, to su moje ruke, moj filing, moj osjećaj, začin koji treba ići. Suprug završnicu daje, što je potrebno za sir da bude hrskav’, dodala je.

Sir oborio Guinessov rekord

Njihov je proizvod naposljetku stigao sve do Francuske. Na velikoj plati sa stotinama kozjih sireva, kojom je oboren Guinnessov rekord, našli su se i proizvodi iz malih slavonskih Komletinaca – njihovi čvarci od sira te sir s citrusom.

Za malu obiteljsku proizvodnju bio je to velik uspjeh i potvrda da kozje mlijeko pruža mnogo više mogućnosti nego što se na prvi pogled može činiti.

‘Može se od tog mlijeka napraviti jedna lijepa struktura sireva, od slatkog, slanog... Jednostavno uživam u tome’, zaključila je Tatjana Lovrić Jovanović.