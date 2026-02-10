Baerbock pozvala EU na snažniji angažman u UN-u: Radi se o međunarodnom poretku

Međunarodni poredak je napadnut, poručila je u utorak zastupnicima u utorak predsjednica Opće skupštine UN-a Annalena Baerbock i pozvala na još snažniji angažman Europske unije u međunarodnim odnosima i potpori Ujedinjenim narodima.

"Međunarodni poredak nije samo pod pritiskom, već je i napadnut", ustvrdila je Baerbock na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu. Baerbock je u obraćanju zastupnicima ocijenila da se svijet suočava s novom i problematičnijom vrstom krize: "sukobima koji se ne vode čak ni pod izlikom samoobrane ili poštovanja međunarodnog prava, već se često provode u otvoreno mu prkoseći". "Na teži način smo naučili da prečesto mlak odgovor i ignoriranje onoga što znamo da je pogrešno kako bismo ostali diplomati, zapravo nije uspješna strategija", upozorila je.

Svijet zove "Danas svijet zove. Ne radi se samo o Grenlandu, radi se i o Latinskoj Americi, Africi, radi se o međunarodnom mirovnom poretku… o Povelji UN-a", rekla je i poručila: "UN treba Europu". Ujedinjeni narodi trebaju Europu kako bi obranila samu Povelju i načela UN-a ali i da ga reformira, rekla je njemačka političarka koja je prošle godine izabrana za predsjednicu Opće skupštine UN-a. Baerbock je pozvala EU i da brani istinu i demokraciju od korištenja pogrešnih informacija i dezinformacija kao alata politike moći, upozoravajući da online deepfakeovi sustavno usmjereni na žene predstavljaju prijetnju demokratskim i otvorenim društvima.