Baerbock pozvala EU na snažniji angažman u UN-u: Radi se o međunarodnom poretku

I.K./Hina

10.02.2026 u 18:10

Annalena Baerbock
Annalena Baerbock Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON
Međunarodni poredak je napadnut, poručila je u utorak zastupnicima u utorak predsjednica Opće skupštine UN-a Annalena Baerbock i pozvala na još snažniji angažman Europske unije u međunarodnim odnosima i potpori Ujedinjenim narodima.

"Međunarodni poredak nije samo pod pritiskom, već je i napadnut", ustvrdila je Baerbock na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Baerbock je u obraćanju zastupnicima ocijenila da se svijet suočava s novom i problematičnijom vrstom krize: "sukobima koji se ne vode čak ni pod izlikom samoobrane ili poštovanja međunarodnog prava, već se često provode u otvoreno mu prkoseći".

"Na teži način smo naučili da prečesto mlak odgovor i ignoriranje onoga što znamo da je pogrešno kako bismo ostali diplomati, zapravo nije uspješna strategija", upozorila je.

Svijet zove

"Danas svijet zove. Ne radi se samo o Grenlandu, radi se i o Latinskoj Americi, Africi, radi se o međunarodnom mirovnom poretku… o Povelji UN-a", rekla je i poručila: "UN treba Europu".

Ujedinjeni narodi trebaju Europu kako bi obranila samu Povelju i načela UN-a ali i da ga reformira, rekla je njemačka političarka koja je prošle godine izabrana za predsjednicu Opće skupštine UN-a.

Baerbock je pozvala EU i da brani istinu i demokraciju od korištenja pogrešnih informacija i dezinformacija kao alata politike moći, upozoravajući da online deepfakeovi sustavno usmjereni na žene predstavljaju prijetnju demokratskim i otvorenim društvima.

Ujedinjeni narodi
Ujedinjeni narodi Izvor: EPA / Autor: SALVATORE DI NOLFI

Traži podršku EU-a za reformu UN-a

Pozdravila je jačanje međunarodnih odnosa EU-a kroz nove trgovinske sporazume sa zemljama Južne Amerike okupljenima u Mercosuru i Indijom, dodatno financiranje za Afričko područje slobodne trgovine, a globalni gospodarski angažman EU-a opisala kao dugoročno ulaganje u globalni prosperitet i sigurnost.

Zatražila je snažnu podršku EU-a procesu reformi UN-a i upozorila na krizu financiranja s kojom se suočava ta svjetska organizacija "budući da države članice godinama plaćaju svoje doprinose sa zakašnjenjem... ili uopće ne" dok postojeća nefleksibilna pravila financiranja otežavaju rad UN-a. 

Annalena Baerbock je peta žena koja predsjedava Općom skupštinom Ujedinjenih naroda. Obnašala je dužnost njemačke savezne ministrice vanjskih poslova od prosinca 2021. do svibnja 2025., a od 2013. do lipnja 2025. bila je zastupnica u njemačkom parlamentu. Od 2018. do 2022. Baerbock je bila supredsjedateljica Zelene stranke.

