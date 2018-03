Bačić rekao da ne razumije SDP, evo koji mu je odgovor stigao na Twitteru

Nakon što je ujedinjena oporba oborila rekord u dužini rasprave, ali i odlučila krenut u opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, u razgovoru za Novu TV odgovorio im je šef HDZ-ovog kluba zastupnika Branko Bačić

DOKLE ĆE TO TRAJATI?

Bačić je komentirao i zahtjev za opozivom potpredsjednice Vlade Martine Dalić, za koju je uvjeren da će imati podršku 78 ruku vladajućih. 'Moram reći da ne razumijem SDP. SDP nam prije dva dana šalje poruku da su spremni s nama na suradnju oko konsolidiranja, restrukturiranja i potpisivanja nagodbe u Agrokoru, a onda vrlo brzo dolaze pod skute Mosta. Ne znam više tko je lider oporbe, da li je to Nikola Grmoja ili Davor Bernardić. Vidite i sami da je incijativu potpuno preuzeo Most kad je u pitanju oporba', poručio je Bačić.



No, na tu njegovu izjavu brzo mu je stigao SDP-ov odgovor na Twitteru. 'Ne razumijemo ni mi gospodina Bačića. Koju on to ima političku karijeru? Za njega je politički uspjeh kada ga netko želi pod skute poput Sanadera!', poručili su iz SDP-a.