Bačić: Ako u SDP-u misle da je nabava aviona blamaža, neka pokrenenu pitanje povjerenja Vladi

'Očito SDP nema snagu prikupljanja toga broja potpisa pa se opredijelio za jednu "light" varijantu, za interpelaciju', komentirao je oporbenu interpelaciju o nabavi zrakoplova predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić

Dodao je kako bi, da je postojala politička odgovornost ministra obrane Damira Krstičevića u ovom postupku, on podnio prijedlog za razriješenje. Napomenuo je kako u HDZ-u, kao i on osobno, misle da ne postoji razlog za pokretanje pitanja povjerenja i odgovornosti ministra Krstičevića.

'Zaključili smo da predlaganje interpelacije od strane SDP-a pokazuje svu slabost SDP-a. Naime, ako je posao nabavke zrakoplova doživio blamažu, kako to SDP govori, onda bi odgovor ozbiljne oporbe bio prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Vladi i ministru. No, za to treba prikupiti potpis 31 zastupnika. Očito SDP nema snagu prikupljanja toga broja potpisa pa se opredijelio za jednu "light" varijantu, za interpelaciju za koju treba desetina zastupnika, odnosno 16 zastupnika. To je očito danas snaga SDP u Saboru', gostujući u RTL-u Danas , rekao je Branko Bačić , predsjednik Kluba HDZ-a

'U svakom slučaju, i na tom predmetu treba vidjeti što i kako nastaviti sa nabavom vojnih aviona. Za nas je važno da je Vlada ostala pri odluci da zadrži ratno zrakoplovstvo', rekao je Bačić te ponovio kako u ovom postupku ne vidi političku odgovornost ministra obrane.

'Da je bilo propusta u njegovom radu to bi vjerojatno povuklo i pitanje njegove političke odgovornosti', dodao je.

Na novinarski upit kako gleda na cijelu situaciju s ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom hrvatske Vlade Tomislavom Tolušićem te bi li on prijavio fotografije nadležnim institucijama da je za njih čuo ili ih vidio, odgovorio je:

'Sam ministar Tolušić je rekao da je prijavljivao policiji određena oštećenja na njegovom vozilu i da je već duže vrijeme primao određene poruke koje on nije shvaćao niti ozbiljno, niti je slutio da bi to moglo dovesti do ovakve jedne gnjusne podvale. Teško je suditi što bih napravio da sam bio u njegovoj poziciji. Ali, da je on znao da će to rezultirati ovakvim jednim falsificiranim dokumentom i fotografijom, vjerojatno bi to bio prijavio'.