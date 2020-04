Premijer Andrej Plenković dao je izjavu prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a i komentirao nagađanja da bi se parlamentarni izbori mogli održati već u srpnju.

'Naš politički cilj je bio da imamo političku stabilnost koja nam omogućuje reforme, to smo zemlji osigurali, Hrvatska je u odnosu na naše kapitalne prioritete bitno bolja no 2016. Naša je želja da se izbori održe u ovoj izbornoj godini u trenu kada epidemiološke okolnosti do dopuste. Danas je prvi dan popuštanja mjera, sukladno političkoj procjeni donosit ćemo odluke kada ćemo na izbore, no o tome se nije raspravljalo, pa tako ni na tijelima HDZ-a', rekao je premijer Plenković i osvrnuo se na tvrdnje oporbe da je Nacionalni stožer civilne zaštite postao predizborni stožer, javlja N1.