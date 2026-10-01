Austrijski predsjednik razbjesnio Ruse: Nazvali su ga mopsom koji laje na slonove

Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen nedavno je izjavio da postoji jedan patuljak koji se ponaša kao div, izrijekom navevši Rusiju. Oni su mu, pak, uzvratili citatom iz basne Ivana Krilova
Rusko veleposlanstvo u Beču na društvenim je mrežama izrazilo nezadovoljstvo zbog izjave austrijskog predsjednika Alexandera van der Bellena, koji je navodno tijekom jednog događaja u Beču opisao Rusiju kao "patuljka" koji se "ponaša poput diva".
"Takve izjave ne priliče šefu države čiji suverenitet i neovisnost jamči Ruska Federacija kao pravna nasljednica Sovjetskog Saveza. Dopustit ćemo si ovom prilikom podsjetiti austrijskog predsjednika, koji ne po prvi put, i to prilično nespretno, pokušava komentirati pitanja vanjske politike, na jednu izreku iz poznate basne Ivana Krilova: 'Mops! Jasno, on je snažan. I on laje na slonove'", naveli su iz veleposlanstva.
Slon i mops
Rusko veleposlanstvo pozvalo se na basnu pjesnika Ivana Krilova "Slon i mops" u kojoj mali pas laje na slona, kako bi se pokazao snažnim, ali ga slon ne doživljava.
"Samoomalovažavanje, odnosno zamišljanje Europljana kao patuljaka na svjetskoj pozornici... Mi nismo patuljci. Postoji jedan patuljak koji se ponaša poput diva, to je točno, a to je Rusija", izjavio je tom prilikom austrijski predsjednik, prenosi Kronen Zeitung.
Naljutio i Izraelce
Van der Bellen je nedavno je izazvao reakcije i u Izraelu jer je na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku rekao da bi prisilno raseljavanje i nasilje nad Palestincima predstavljalo kršenje međunarodnog prava. Doduše, dodao je da je pravo Izraela na postojanje "naravno izvan svake sumnje".
No, čak i takvo opravdanje nije bilo dovoljno, jer je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar poručio da bi se van der Bellen "trebao sramiti". I Židovska zajednica u Austriji također je reagirala konsternirano.