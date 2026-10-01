Austrijski predsjednik razbjesnio Ruse: Nazvali su ga mopsom koji laje na slonove

Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen nedavno je izjavio da postoji jedan patuljak koji se ponaša kao div, izrijekom navevši Rusiju. Oni su mu, pak, uzvratili citatom iz basne Ivana Krilova

Rusko veleposlanstvo u Beču na društvenim je mrežama izrazilo nezadovoljstvo zbog izjave austrijskog predsjednika Alexandera van der Bellena, koji je navodno tijekom jednog događaja u Beču opisao Rusiju kao "patuljka" koji se "ponaša poput diva". "Takve izjave ne priliče šefu države čiji suverenitet i neovisnost jamči Ruska Federacija kao pravna nasljednica Sovjetskog Saveza. Dopustit ćemo si ovom prilikom podsjetiti austrijskog predsjednika, koji ne po prvi put, i to prilično nespretno, pokušava komentirati pitanja vanjske politike, na jednu izreku iz poznate basne Ivana Krilova: 'Mops! Jasno, on je snažan. I on laje na slonove'", naveli su iz veleposlanstva.

Slon i mops Rusko veleposlanstvo pozvalo se na basnu pjesnika Ivana Krilova "Slon i mops" u kojoj mali pas laje na slona, kako bi se pokazao snažnim, ali ga slon ne doživljava. "Samoomalovažavanje, odnosno zamišljanje Europljana kao patuljaka na svjetskoj pozornici... Mi nismo patuljci. Postoji jedan patuljak koji se ponaša poput diva, to je točno, a to je Rusija", izjavio je tom prilikom austrijski predsjednik, prenosi Kronen Zeitung.

"I'm happy to welcome you here in our modest Imperial Halls in Vienna. One of the quiet advantages of living on the old continent - there's no need to build new ballrooms ! ..." Great speech on Europe by Austrian President Van der Bellen - my edit of some of it👇 "What are our European values ? How about freedom, independent courts, the rule of law, reliable public institutions, human rights ? ... and the best idea we ever had, that of a United Europe, our home - "Heimat" Let's stop "making ourselves smaller than we are" - in German "Selbstverzwergung" - turning ourselves into dwarves. There 𝒊𝒔 a dwarf that behaves like a giant - and that's Russia !" 🇦🇹🇪🇺 — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) September 28, 2026