Australci rade na novom zakonu protiv oružja: 'Njihova količina je neodrživa'

Prijedlozi zakona prošli su Zastupnički dom s 96 glasova 'za' i 45 'protiv' te se šalju Senatu.

''Napad na plaži Bondi u kojem je ubijeno 15 ljudi, djelo je pojedinaca s mržnjom u srcu i oružjem u rukama'', rekao je ministar unutarnjih poslova Tony Burke prilikom predstavljanja zakonskih prijedloga.

''Ta tragedija zahtijeva sveobuhvatan odgovor vlade. Moramo poduzeti sve što možemo kako bismo se suprotstavili i motivaciji i metodi'', istaknuo je ministar.