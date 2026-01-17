Arktički kamp gdje se elitne trupe obučavaju za rat s Rusijom

U dubokom snijegu arktičkih planina britanski elitni vojnici pripremaju se za rat s Rusijom, dok istodobno američki predsjednik Donald Trump izaziva političku buru gurajući ideju preuzimanja Grenlanda. Dva procesa odvijaju se paralelno i sve jasnije pokazuju da Arktik više nije periferija svjetske politike, nego jedno od ključnih sigurnosnih žarišta Zapada, piše Politico

Britanski kraljevski marinci (Royal Marines) provode intenzivnu obuku u sjevernoj Norveškoj, na temperaturama koje se spuštaju ispod –20 stupnjeva. Vojnici spavaju u snijegu, prolaze kroz ledenu vodu, a obuku završavaju ritualom u kojem izgovaraju ime, čin i broj prije nego što ih izvlače iz rupa u ledu. Riječ je o obuci u kampu Viking u Skjoldu, otvorenom 2023. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu. Kamp se ubrzano širi i ove bi godine trebao primiti do 1.500 vojnika, a sljedeće godine i do 2.000. Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper poručila je da London ‘učinkovito udvostručuje’ broj svojih marinaca u Norveškoj u razdoblju od tri godine, piše Politico.

‘Više nismo u miru’ Zapovjednik britanskih komandosa brigadir Jaimie Norman otvoreno je rekao da ove vježbe nisu teorijske. ‘Vidimo se na kontinuumu koji na jednom kraju ima rat, a na drugom mir. Mi smo negdje između’, rekao je Norman tijekom posjeta norveškog i britanskog izaslanstva. Dodao je da bi upravo ovakvi scenariji bili prvi na stolu ako bi NATO aktivirao članak 5. o kolektivnoj obrani. Arktik kao nova linija obrane Sigurnosni rizici na Arktiku brzo rastu. Zbog topljenja leda pomorski pravci postaju sve prometniji, a ruski i kineski brodovi, uključujući takozvane ‘sjene flote’, sve su prisutniji. Spominju se i sabotaže podmorskih komunikacijskih kabela te špijunske aktivnosti. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide upozorio je na neposrednu opasnost s istoka. ‘Odmah istočno od naše granice nalaze se Kola poluotok i Murmansk, područje s najvećom koncentracijom nuklearnog oružja na svijetu’, rekao je Eide. ‘Ako dođe do krize, ovo područje može vrlo brzo postati središte sukoba.’

