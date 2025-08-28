U SIROMAŠNOM PREDGRAĐU

Argentinski predsjednik evakuiran s predizbornog skupa: Građani ga gađali kamenjem

M.Č./Hina

28.08.2025 u 07:15

Javier Milei
Javier Milei Izvor: EPA / Autor: JUAN IGNACIO RONCORONI
Bionic
Reading

Argentinski predsjednik Javier Milei nije ozlijeđen nakon što je na njega bačeno kamenje tijekom predizbornog skupa u blizini Buenos Airesa u srijedu, rekao je njegov glasnogovornik

Argentinski predsjednik Javier Milei nije ozlijeđen nakon što je na njega bačeno kamenje tijekom predizbornog skupa u blizini Buenos Airesa u srijedu, rekao je njegov glasnogovornik.

Milei je sigurno evakuiran s događaja u Lomas de Zamori, siromašnom predgrađu glavnog grada, objavio je glasnogovornik Manuel Adorni na X-u. Lokalni mediji izvijestili su o sukobima između pristaša i protivnika tog libertarijanskog vođe, a policija je zbog incidenta nakratko i privela dvije osobe.

Nekoliko vladinih dužnosnika okrivilo je za napad sljedbenike "kirchnerizma", misleći na politički tabor bivše predsjednice Cristine Fernández de Kirchner.

Milei je kasnije na X-u objavio fotografiju na kojoj se smiješi sa svojom sestrom, glavnom tajnicom ureda predsjednika Karinom Milei, i zastupnikom Joséom Luisom Espertom.

Sukobi i na drugom skupu

Taj ekscentrični krajnje desni populist, relativni novak na političkoj sceni, vodi kampanju za svoju stranku La Libertad Avanza uoči lokalnih izbora 7. rujna u pokrajini Buenos Aires. Sukobi su izbili i u ponedjeljak na drugom skupu u Junínu prije nego što je Milei održao govor.

Predsjednik je polarizirao Argentinu dubokim mjerama štednje usmjerenim na smanjenje duga i obuzdavanje inflacije. Iako se inflacija smanjila, a proračun uravnotežio, mnogi su izgubili posao, dok su a subvencije za energiju i javni prijevoz smanjene.

vezane vijesti

Korupcijski skandal u vladi

Njegova vlada također se bori s korupcijskim skandalom. U nj je uključena farmaceutska tvrtka koja je navodno plaćala mito kako bi si osigurala višemilijunske ugovore s agencijom za brigu o osobama s invaliditetom.

Sumnja se da je umiješana i predsjednikova sestra Karina, koja se smatra osobom od ključnog utjecaja u vladi. Skandal je uzrokovao značajan pad predsjednikovog rejtinga.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obnova željeznice

obnova željeznice

Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece
OVO ZABRINJAVA

OVO ZABRINJAVA

Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

najpopularnije

Još vijesti