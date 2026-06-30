Apokaliptične scene iz Venezuele: Više je od 1700 poginulih, SAD udvostručuje pomoć

Između zbrinjavanja tijela i potrage za mogućim preživjelima, tridesetak zemalja u utorak je radilo na tome da pomognu Venezueli nakon razornog dvostrukog potresa u kojem su deseci tisuća ljudi nestali i, prema službenim podacima, više od 1700 je poginulo, javlja AFP.

NASA procjenjuje da je otprilike 58.870 zgrada oštećeno ili uništeno na pogođenom području, na temelju satelitskih snimaka.

U ponedjeljak je američka vojska ponovno otvorila luku La Guaira, omogućujući istovar humanitarne pomoći. USS Fort Lauderdale, amfibijski jurišni brod koji prevozi trupe i opremu, usidren je u vodama ovog primorskog grada, gdje se većina stambenih objekata s bazenima srušila poput kula od karata. Sjedinjene Države udvostručile su svoju bilateralnu pomoć nakon potresa, za ukupno 300 milijuna dolara usmjerenih nevladinim organizacijama i agencijama UN-a.

Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R







+9 Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R

Međunarodna zajednica se mobilizirala: po riječima koordinatora UN-a u Venezueli, Gianluce Rampolle Del Tindara, 27 zemalja poslalo je više od 40 spasilačkih timova, što predstavlja "više od 2000 spasilaca i drugog osoblja na terenu, zajedno s više od 160 pasa". Environ 50.000 personnes restent portées disparues selon les Nations unies, qui estiment que la catastrophe a généré quelque 1,2 million de tonnes de débris dans l'Etat de La Guaira (nord), région la plus durement touchée. Prepune mrtvačnice Otprilike 50.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, prema Ujedinjenim narodima, a najgora situacija je u državi La Guaira na sjeveru zemlje, najteže pogođenoj regiji.. Na lučkim dokovima postavljena je improvizirana mrtvačnica. Od prvih dana ozlijeđeni i mrtvi slali su se u bolnice u regiji, ali mrtvačnice su prepune.

Potres u Venezueli Izvor: Profimedia / Autor: Diko Betancourt / AFP







+20 Potres u Venezueli Izvor: Profimedia / Autor: Diko Betancourt / AFP