raste broj žrtava

U potresima u Venezueli život izgubilo najmanje 1700 ljudi

I.V./Hina

29.06.2026 u 21:24

tportal
Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R
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​Broj žrtava u dva potresa prošlog tjedna u Venezueli povećao se na više od 1700 ljudi, rekao je u ponedjeljak Jorge Rodriguez, predsjendik Nacionalne skupštine Venezuele

Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15.000 ih je ostalo bez domova, dodao je Rodriguez u obraćanju na državnoj televiziji.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja. Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
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Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R / EPA

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