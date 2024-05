Anušić potvrdio da Jurčević iz DP-a neće podržati Vladu

Na pitanje očekuje li da će DP biti lojalan partner ili očekujte probleme kao s Mostom kazao je da ne očekujem da će biti problema.

''Mislim da su svi naučili lekciju Mosta, i sam Most, naravno, a i svi koji su u političkoj areni razumiju poziciju kakav je bio Most i zbog čega je došlo do krize. Most se od tada nije oporavio kao politička stranka niti će se ikad oporaviti od tog poteza. Siguran sam da Domovinski pokret nije takav u tom smislu. Obostrano komunikacija, suradnja i kontinuirana izmjena informacija je vrlo bitna. Očekujem dobru suradnju, nadam se dobroj suradnji. Ne bi bilo dobro i ne bi bilo u smjeru onoga kako su birači rekli, da se mi nakon 6 mjeseci počinjemo rasipati i svađati oko stvari koje su možda problematične u ovom trenutku. Treba gledati konačnicu, što Vlada treba donijeti, osigurati - to je stabilnost i prosperitet države'', rekao je Anušić.

Što misli o tome da SDSS nije dio Vlade rekao je da ''nijedna manjina neće biti ni za što zakinuta, nema nikakva dileme''.

''Uvjet da SDSS bude van Vlade je uvjet DP-a i taj uvjet je ispoštovan. Kad govorimo o mojoj izjavi, izjava je data i iza nje stojim. Nitko ne može u pitanje dovoditi činjenice, vjerodostojnost Domovinskog rata koji je temelj ove države. Tada su neki visoki dužnosnici SDSS-a upravo to dovodili u pitanje'', rekao je.

Izrazio je uvjerenje da će Vlada biti stabilna.

''Siguran sam u to. Ključni su i odnosi s obje strane. Siguran sam da s naše strane neće biti nikakvih problema, a uvjeren sam da neće biti ni sa strane DP-a. Ovo nije dječja igra i svatko tko ovo shvaća kao dječju igru, kao kratki PR potez, jako griješi. Na nama je ogromna odgovornost. Ljudi koji su glasali za nas očekuju da se ponašamo ozbiljno i odgovorno'', rekao je.

Na kraju je ustvrdio da imaju 76 potpisa.

''Domovinski pokret donosi 12 potpisa u ovom trenutku. Kolakušić je dao izjavu da neće potpisati,i čini mi se da je na tragu tih izjava i gospodin Jurčević, ali u to nisam potpuno siguran. U svojim izjavama, u svojim intervjuima je bio više nego oštar. Rekao bih čak da je pretjerao u puno svojih izjava. Očigledno je to njegovo solo razmišljanje. Ne očekujem da Jurčević mijenja svoje mišljenje. Tako teške kvalifikacije koje je izrekao nisu baš dodana vrijednost budućoj suradnji.'', zaključio je.