Hladan tuš za Trumpa: Sud zaustavio gradnju monumentalnog slavoluka, evo što je presudilo

Odluka suda uslijedila je nakon što je Nacionalno povjerenstvo za planiranje glavnog grada (NCPC) istoga dana, nakon devet i pol sati rasprave, odobrilo projekt s osam glasova za i četiri protiv. Trumpova administracija prethodno je najavila da bi radovi mogli početi već 5. studenoga, čim budu dovršene potrebne administrativne procedure.

Savezna sutkinja Tanya Chutkan u četvrtak kasno navečer izdala je privremenu zabranu početka radova na slavoluku koji američki predsjednik Donald Trump želi podignuti u Washingtonu, prihvativši zahtjev vlasti savezne države Virginije i Distrikta Columbia. Riječ je o jednom od najistaknutijih Trumpovih projekata preuređenja američke prijestolnice, koji je posljednjih mjeseci izazvao prijepore zbog lokacije, mogućih prometnih posljedica i pitanja zakonskih ovlasti za njegovu izgradnju, piše AP.

Sud upozorio na prometne i sigurnosne posljedice

Sutkinja Chutkan zaključila je da su Virginija i Distrikt Columbia dovoljno jasno pokazali kako bi neposredan početak gradnje mogao prouzročiti štetu koju bi bilo teško naknadno otkloniti.

'Šteta je izvjesna', navela je u obrazloženju odluke.

Lokalne vlasti upozorile su da bi radovi mogli poremetiti prometne tokove na području koje povezuje Washington i Virginiju te otežati intervencije hitnih službi koje međusobno surađuju preko administrativnih granica.

Sud je prihvatio i argument da bi gradnja prouzročila dodatne troškove gradskim službama, koje bi morale organizirati obilazne pravce, upravljati prometom i reagirati na moguće nesreće i zastoje.

Chutkan je Trumpovoj administraciji naložila da sljedećeg ponedjeljka dostavi izvješće o poštovanju privremene zabrane. Odluka ne znači trajno zaustavljanje projekta, nego odgodu početka radova dok sud razmatra spor.

Projekt odobren unatoč brojnim protivljenjima

Samo nešto više od sat vremena prije sudske odluke Nacionalno povjerenstvo za planiranje glavnog grada završilo je višesatnu sjednicu na kojoj je većina članova podržala izgradnju slavoluka. Rasprava je trajala devet i pol sati, a obilježili su je brojni istupi građana i predstavnika lokalnih vlasti koji su se usprotivili projektu.

Posebno su upozoravali na njegov utjecaj na obližnje Nacionalno groblje Arlington, na kojem su pokopane stotine tisuća američkih vojnika i ratnih veterana. Kritičari smatraju da bi monumentalna građevina narušila dostojanstvo tog prostora.

Podjela unutar povjerenstva uglavnom je slijedila razliku između predstavnika savezne administracije, koji su podržali projekt, i predstavnika lokalnih vlasti Washingtona, koji su mu se protivili. Predsjednik povjerenstva Mark Paoletta, kojeg je imenovao Trump, poručio je da je izgradnja velikih spomenika važna za američki nacionalni identitet.

'Predsjednik Trump razumije, kao predsjednik i izvrstan graditelj, koliko je važno pokazati tko smo kroz velike spomenike', rekao je Paoletta. Podsjetio je na Trumpove usporedbe Washingtona s drugim svjetskim prijestolnicama koje imaju monumentalne slavoluke, poput Pariza, Rima i Londona.

Član povjerenstva Paul Ingrassia također je branio projekt, ističući da je riječ o odavanju počasti američkoj povijesti i ratnim veteranima, a ne o političkom pothvatu.