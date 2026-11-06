Hladan tuš za Trumpa: Sud zaustavio gradnju monumentalnog slavoluka, evo što je presudilo

Američki predsjednik Donald Trump morat će odgoditi početak gradnje monumentalnog slavoluka u Washingtonu nakon što je savezna sutkinja Tanya Chutkan privremeno blokirala projekt na 14 dana. Odluka je donesena samo nešto više od sat vremena nakon što je nadležno povjerenstvo odobrilo gradnju, unatoč protivljenju lokalnih vlasti i brojnih građana
Savezna sutkinja Tanya Chutkan u četvrtak kasno navečer izdala je privremenu zabranu početka radova na slavoluku koji američki predsjednik Donald Trump želi podignuti u Washingtonu, prihvativši zahtjev vlasti savezne države Virginije i Distrikta Columbia. Riječ je o jednom od najistaknutijih Trumpovih projekata preuređenja američke prijestolnice, koji je posljednjih mjeseci izazvao prijepore zbog lokacije, mogućih prometnih posljedica i pitanja zakonskih ovlasti za njegovu izgradnju, piše AP.
Odluka suda uslijedila je nakon što je Nacionalno povjerenstvo za planiranje glavnog grada (NCPC) istoga dana, nakon devet i pol sati rasprave, odobrilo projekt s osam glasova za i četiri protiv. Trumpova administracija prethodno je najavila da bi radovi mogli početi već 5. studenoga, čim budu dovršene potrebne administrativne procedure.
Sud upozorio na prometne i sigurnosne posljedice
Sutkinja Chutkan zaključila je da su Virginija i Distrikt Columbia dovoljno jasno pokazali kako bi neposredan početak gradnje mogao prouzročiti štetu koju bi bilo teško naknadno otkloniti.
'Šteta je izvjesna', navela je u obrazloženju odluke.
Lokalne vlasti upozorile su da bi radovi mogli poremetiti prometne tokove na području koje povezuje Washington i Virginiju te otežati intervencije hitnih službi koje međusobno surađuju preko administrativnih granica.
Sud je prihvatio i argument da bi gradnja prouzročila dodatne troškove gradskim službama, koje bi morale organizirati obilazne pravce, upravljati prometom i reagirati na moguće nesreće i zastoje.
Chutkan je Trumpovoj administraciji naložila da sljedećeg ponedjeljka dostavi izvješće o poštovanju privremene zabrane. Odluka ne znači trajno zaustavljanje projekta, nego odgodu početka radova dok sud razmatra spor.
Projekt odobren unatoč brojnim protivljenjima
Samo nešto više od sat vremena prije sudske odluke Nacionalno povjerenstvo za planiranje glavnog grada završilo je višesatnu sjednicu na kojoj je većina članova podržala izgradnju slavoluka. Rasprava je trajala devet i pol sati, a obilježili su je brojni istupi građana i predstavnika lokalnih vlasti koji su se usprotivili projektu.
Posebno su upozoravali na njegov utjecaj na obližnje Nacionalno groblje Arlington, na kojem su pokopane stotine tisuća američkih vojnika i ratnih veterana. Kritičari smatraju da bi monumentalna građevina narušila dostojanstvo tog prostora.
Podjela unutar povjerenstva uglavnom je slijedila razliku između predstavnika savezne administracije, koji su podržali projekt, i predstavnika lokalnih vlasti Washingtona, koji su mu se protivili. Predsjednik povjerenstva Mark Paoletta, kojeg je imenovao Trump, poručio je da je izgradnja velikih spomenika važna za američki nacionalni identitet.
'Predsjednik Trump razumije, kao predsjednik i izvrstan graditelj, koliko je važno pokazati tko smo kroz velike spomenike', rekao je Paoletta. Podsjetio je na Trumpove usporedbe Washingtona s drugim svjetskim prijestolnicama koje imaju monumentalne slavoluke, poput Pariza, Rima i Londona.
Član povjerenstva Paul Ingrassia također je branio projekt, ističući da je riječ o odavanju počasti američkoj povijesti i ratnim veteranima, a ne o političkom pothvatu.
Kritičari tvrde da Trump podiže spomenik samome sebi
Protivnici gradnje, međutim, dovode u pitanje stvarnu svrhu slavoluka. Demokratski kongresnik Jared Huffman iz Kalifornije, koji bi trebao preuzeti predsjedanje Odborom Zastupničkog doma za prirodne resurse, ocijenio je da je projekt nezakonit i neprimjeren.
'Ovaj slavoluk obeščastio bi Ameriku', rekao je tijekom rasprave.
Huffman smatra da predložena građevina više nalikuje spomenicima kakve su sebi podizali carevi i kraljevi nego spomeniku posvećenom veteranima. Ustvrdio je da Trump odavanje počasti vojnicima koristi kao opravdanje za izgradnju spomenika vlastitoj političkoj ostavštini.
Uz pitanja svrhe i izgleda građevine, protivnici projekta upozoravaju i na to da administracija nije dobila potrebna odobrenja Kongresa. Predsjednik Gradskog vijeća Washingtona Phil Mendelson, koji je ujedno član povjerenstva, istaknuo je da Kongres nije odobrio sredstva za gradnju te da dostavljena projektna dokumentacija nije potpuna.
'Ne možemo odobriti konačne planove lokacije i gradnje dok nemamo konačne planove lokacije i gradnje', rekao je Mendelson.
Spor oko zakona starog stotinu godina
Trumpova administracija tvrdi da za izgradnju slavoluka nije potrebno novo odobrenje Kongresa jer pravna osnova već postoji u zakonu iz 1925. godine, kojim je predviđena mogućnost podizanja spomenika na području Memorijalnog kruga. Predsjednik povjerenstva Paoletta čak je ocijenio da je 'nacionalna sramota' što spomenik na toj lokaciji nije izgrađen tijekom proteklog stoljeća.
No sutkinja Chutkan u svojoj je odluci dovela u pitanje takvo tumačenje. Ocijenila je krajnje nevjerojatnim da bi zakon star stotinu godina mogao sadržavati ovlast za podizanje slavoluka visokog približno 76 metara na jednoj od najvažnijih lokacija američke prijestolnice, a da tu mogućnost nije prepoznala nijedna prethodna administracija.
Prema njezinu obrazloženju, takav argument pokazuje koliko široko Trumpova administracija pokušava tumačiti postojeće propise kako bi opravdala projekt.
Trumpovi planovi za Washington pod povećalom
Slavoluk je dio šireg Trumpova plana preoblikovanja Washingtona, koji uključuje i zahvate na javnim prostorima te pojedinim poznatim gradskim objektima. Među projektima koje je pokrenuo nalazi se obnova jednog od javnih golfskih terena, a najavljivao je i velike promjene povezane s Centrom za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy.
Ti bi se projekti uskoro mogli naći pod pojačanim političkim nadzorom nakon što su demokrati na ovotjednim izborima osvojili većinu u oba doma Kongresa.