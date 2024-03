Anušić: Milanović treba prestati negirati ono što je bilo dogovoreno

“Razgovarano je o generalu Tihomiru Kundidu i o sljedećem mandatu ravnatelja SOA-e. Bilo je konkretno riječ o Danielu Markiću i ne znam zašto se to sada dovodi u pitanje, nije mi jasno. Moram naglasiti da su to vrlo osjetljiva imenovanja i pozicije, čim prije treba prestati razgovarati u javnom prostoru i stalno poticati i negirati ono što je bilo dogovoreno na sastanku na Pantovčaku. Treba se složiti ili ne složiti s imenovanjem Markića na poziciju na kojoj je on do sada predano i odgovorno dva mandata vodio svoj posao”, poručio je ministar.