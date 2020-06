Antitijela nisu jedini dokaz ranije infekcije koronavirusom

Antitijela na novi koronavirus ne treba smatrati jedinim dokazom da je netko prebolio covid-19, objavili su znanstvenici iz sveučilišne bolnice Strasbourg, upozoravajući da oslanjanje samo na otkrivanje antitijela može uskratiti uvid u prave razmjere epidemije

Kod svih bolesnika u prvoj skupini razvila su se antitijela, pokazala je analiza njihove krvi nakon oporavka. Kod svih su i do 69 dana nakon prvih simptoma otkrivene T stanice - ključna komponenta imunog sustava, koja može otkriti i napasti koronavirus.

Kod šest od osam kontakata izvornih bolesnika simptomi su se pojavili unutar jednog do sedam dana nakon simptoma kod prve skupine bolesnika.

No, članovi obitelji koji su se naknadno razboljeli, prema testovima, nisu razvili antitijela. Njih šest od osam imalo je druge stanice imunog sustava u krvi koje su ukazivale na to da su bili zaraženi - i do 80 dana nakon prvih simptoma imali su T stanice.

"Reakcija T stanica može biti osjetljiviji indikator izloženosti virusu SARS-CoV-2 od antitijela", objavili su znanstvenici u nerecenziranom radu u ponedjeljak.

"Naši rezultati ukazuju na to da epidemiološke analize, koje se oslanjaju samo na antitijela u otkrivanju virusa, mogu voditi do značajnog potcjenjivanja razmjera izloženosti virusu".

Rezultati istraživanja objavljeni su na medRxivu koji su utemeljili sveučilište Yale, medicinski časopis BMJ i Cold Spring Harbor Laboratory.