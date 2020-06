Sjednica Vlade u znaku razbuktale epidemije koronavirusa

Na dnevnom redu sjednice Vlade je izvješće o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj te aktivnostima Stožera civilne zaštite

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnoj je riječi istaknuo: Kao što smo rekli više puta, nakon uspješne borbe u prvom valu, on je opet tu. Nakon što se pojavio u veljači našom provodobnom reakcijom smo ga obuzdali i krenuli popuštati mjere u tri faze. Punih 25 dana zabilježili smo svega 12 novooboljelih. U tom istom razdoblju Slovenija je imala 31 novooboljelog. U susjednoj BiH i Austriji bilo ih je više od 700....

'Izuzetno povoljna situacija omogućila nam je da se među prvima otvorimo prema stranim turistima i bili smo svjesni da to predstavlja potencijalni rizik. Otvorili smo se prema desetak europskih država s dobrom epidemiološkom slikom. To se pokazalo uspješnim jer imamo preko 200 tisuća turista. Posljednjih dana opet porast broja zaraženih i to treba poslužiti kao upozorenje. Razumljivo je da je nakon 2 mjeseca zatvaranja došlo do opuštanja. Iako se virus širi sporije u ljetnim mjesecima, to je i temeljni razlog da se na izbore ide u ljetnim mjesecima', poručio je Plenković.

Današnja sjednica Vlade je u znaku ponovno probuđene epidemije koronavirusa. Tako su tome posvećene prve dvije točke dnevnog reda.