Ante Letica: U ratu u Ukrajini slijedi vrlo žestoka eskalacija

Uskoro će godišnjica od početka invazije Rusije na Ukrajinu koja je odnijela stotine tisuća života na obje strane, a svijet, posebno Europu, izložila nuklearnom obračunu velesila. Koliko je stvarno stanje na ukrajinskim bojištima, jesu li Rusi osvojili Bahmut i koliko se Ukrajinci i dalje mogu oslanjati na obilatu vojnu pomoć Zapada, osobito SAD-a, pitanja su na koja je odgovor pokušao dati Ante Letica, bivši hrvatski obavještajac i stručnjak za sigurnosna pitanja

'Treba vidjeti točne omjere gubitaka, je li to pet tisuća, tri tisuće, ali je u svakom slučaju ta postrojba pretrpjela značajne gubitke. Što se tiče odgovornosti ruskih generala - za agresiju je odgovoran Putin svojim nerazumnim potezima, ali vjerojatno i potaknut od generala koji su mu govorili da je ruska vojska dobra, da je moćna, da će vrlo brzo pobijediti Ukrajince. Zasigurno je ta agresija koja je počela prije dvije godine pokazala svu tromost i slabost i zastarjelost ruske vojske i to oni sada pokušavaju modernizirati i pokušavaju se na neki način prilagoditi. Mislim da nam slijedi vrlo žestoka eskalacija', poručio je Letica.

Navodno su američki generali već poslali poruku Zelenskom da ne mogu pomagati unedogled pa je potrebno ili napraviti preokret ili se okrenuti mirovnim pregovorima. Nije to jednostavno jer je Putin na bojište posljednjih mjeseci poslao golemu količinu i vojnika i opreme.

'Da, procjenjuje se da je u pitanju preko 300 tisuća vojnika, nekoliko tisuća tenkova, oklopnih vozila topničkog naoružanja, raketnog naoružanja i zrakoplova. Rusko zrakoplovstvo do sada nije ulazilo u tako izravnu borbu i Rusi su uspjeli sačuvati dobar dio zrakoplovstva i to će biti velik problem za Ukrajinu. Što se tiče pomoći, Ukrajini ne trebaju dalekometne rakete, Ukrajini treba ovo što imaju do sada, treba im pojačati protuoklopnu i protuzračnu obranu da se mogu efikasno braniti od ruskih zrakoplova i krstarećih raketa', istaknuo je Letica.

Što očekivati s ruske strane na samu obljetnicu invazije, možda masovne, razorne raketne udare na ukrajinske gradove, posebno Kijev? 'Kijev će sigurno bombardirati, kao i druge centre u Ukrajini, ali mislim da oni sad idu prema opskrbnim putevima kojima dolazi pomoć sa Zapada. Hoće li ići na Kijev? Već su se jednom opekli na Kijevu, strašno su se opekli, doživjeli su strašan poraz, ali zasigurno je da Putinu treba pobjeda, treba mu što više teritorija, treba mu nešto s čime će jednog dana moći eventualno sjesti za stol i pregovarati u smislu - evo, ja imam toliko teritorija, mogu se odreći ovog dijela koji nije po zakonima Ruske Federacije i Ustavu sastavni dio ruskog teritorija. On tada može, nažalost, vrlo lijepo trgovati. Da nema zapadne pomoći, da nema toliko uloženog truda, novca, opreme i tehnike, Ukrajina bi odavno bila završena priča. Želim im sve najbolje', poručio je stručnjak za sigurnosna pitanja.