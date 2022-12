Bivši operativac SOA-e o stravičnom paketu u Zagrebu: Morbidna, bestijalna poruka nije usporediva s pismom-bombom iz Španjolske

Krvavi paketi uznemirili su Europu. Nakon pisama bombi u Španjolskoj, nove jezive poruke diljem Europe, pa i u Hrvatskoj. U ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu i niz drugih europskih prijestolnica stigao je paket s iskopanim životinjskim očima. RTL-ova Dajana Šošić razgovarala je s Antom Leticom, bivšim načelnikom Uprave za operacije SOA-e

"Ovo je jedan čin zastrašivanja. Iza njega mogu stajati mnogi. Ne raspolažemo dovoljnom količinom podataka no može se raditi o nekim ruskim, proruskim elementima. Mogu biti neke radikalne organizacije i strukture iz Europe, a može se raditi i pojedincima koji imaju psihičkih poteškoća. Vidjet ćemo kada istraga u Hrvatskoj, ali i u ovoj zemlji, koja je još neidentificirana odakle su navodno stigle sve poruke, kako će oni završiti tu istragu i otkriti počinitelja, ali i ciljeve i motive", objašnjava Letica za RTL Danas.

"Moguće je zato što je taj proces kolanja pošte na takav način, pogotovo suvremeni brzi način koji je razvijen u svijetu, i naravno da je došlo ne samo do ukrajinskog veleposlanstva nego i do drugih veleposlanstava. Sreća da je samo to i da se nije dogodilo ono što se dogodilo u Španjolskoj i da su pismo-bombe jer bi tada govorili o terorizmu", poručuje.

"To za sada nije usporedivo zato što je tamo to čisti terorizam, pokušaj atentata, a ovo je morbidna, bestijalna poruka za koju još uvijek ne mogu reći o čemu se radi dok ne završi istraga", dodao je.