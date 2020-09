[ANKETA] Proračunska rupa sve je dublja, a mi kupujemo borbene avione: Što kažete na to?

Ministarstvo obrane u srijedu je, krajnjeg dana roka, zaprimilo četiri ponude za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Ponude su stigle iz Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Izraela. Riječ je o skupom poslu, a proračun nam je u velikom minusu, pa vas pitamo trebaju li Hrvatskoj u ovom trenutku uopće borbeni zrakoplovi

'To su vrlo kvalitetne ponude, na tragu onoga što smo zacrtali kao ciljeve, da to budu avioni četvrte generacije, da budu kompatibilni sa standardima NATO-a i da su to zapadne tehnologije. To je ono što smo dobili i zbog toga smo zadovoljni', izjavio je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić novinarima pred MORH-om nakon što su stigle ponude.

Dvije ponude su za nove i dvije za rabljene avione. Načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, admiral Robert Hranj izvijestio je kako je Švedska ponudila Hrvatskoj novi avion Gripen C/D model, Sjedinjene Američke Države nude novi F-16 blok 70, Francuska nudi polovni model aviona Rafal, a Izrael polovni model F-16, blok 30.