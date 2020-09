Stigle četiri ponude za kupnju borbenih zrakoplova, u igri Švedska, SAD, Francuska i Izrael

U Ministarstvu obrane RH u Zagrebu u srijedu, 9. rujna 2020. godine, Međuresorno povjerenstvo zaprimilo je ponude za nabavu višenamjenskog borbenog aviona od Kraljevine Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske Republike i Države Izrael.

'Evaluacija i validacija ponuda predstoji do kraja 2020. godine. Cijeli proces koji će voditi višeresorno povjerenstvo, vodit će se stručno, prema jasno utvrđenim kriterijima. Na sustavan ćemo način procijeniti sve elemente ponuda, kako bi onda mogli predložiti Vladi konkretno rješenje, to jest prijedlog što je najbolje odabrati', rekao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka-Petešić.

Norvežani nisu ispunili kriterije, a Grci i Talijani nisu mogli odgovoriti u zadanim rokovima, dodao je Frka-Petešić pojašnjavajući zašto nisu pristigle još tri najavljene ponude, javlja HRT.

Načelnik Glavnog stožera OSRH Đuro Hranj kaže da, kada se završi proces validacije ponuda, da će zatražiti još jednu najbolju ponudu od svih koji su se prijavili, 'Best and final offer', ističe.

Hranj je i pojasnio o kakvim se tipovima zrakoplova radi.

'Kraljevina Švedska nudi novi Gripen C/D, SAD nudi novi F-16 Block 70, Francuska nudi polovni Rafale i Izrael nudi polovni model F-16 Block 30. Ne radi se o istim zrakoplovima koji su ponuđeni na propalom natječaju. To su drugi fizički modeli, jer ipak je od toga prošlo dvije godine. No, to je u osnovi Barak F-16 Block 30. Kada se uključuje avion treće zemlje, kada je u slučaju američki proizvođač, onda bi to bi trojni aranžman ako bi se dogovorili s njima. Mi razgovaramo s američkom Vladom, sve će se raditi preko njih', kazao je Hranj.

O opremi kaže sljedeće: 'U svim smo ponudama tražili totalni paket, simulator, inicijalni paket naoružanja, obuku pilota, tehničkog osoblja, održavanje, alate, pribor i slično. Hranj kaže da je cilj OSRH da 2023. ili 2024. imamo nove zrakoplove, ali da li će to tako biti, prerano je govoriti, a zbog toga što treba dobro proanalizirati sve što je ponuđeno.

Ministar obrane Mario Banožić u srijedu ujutro je izjavio da proces validacije i evaluacije ponude traje tri mjeseca, nakon čega će se napraviti prijedlog za Vladu. Nada se da će to biti do kraja godine.

Upitan kupuje li se eskadrila, rekao je: 'Kupujemo 12 aviona, u većim zemljama su i veće eskadrile'.

Osvrnuo se i na odbijenicu Zorana Milanovića koji kaže da će o tome odlučiti Vlada.

'Volio bih da to bude naša jedinstvena odluka. S predsjednikom Republike imam uredne briefinge. Prema Ustavu je i vrhovni zapovjednik. Čovjek se izjasnio da je riječ o odluci koju će donositi Vlada', rekao je Banožić.