Kancelarka Angela Merkel u srijedu je optužila Rusiju za "nečuveno" ponašanje 2015., kada je izveden hakerski napad na njemačku vladu, dodavši da je istraga urodila "neupitnim dokazima" o ruskoj umiješanosti, za što bi se mogle snositi posljedice

Kako prenosi BBC, Merkel je u Bendestagu kazala da je bila meta hakerskog napada te da dokazi upućuju da se radi o ruskoj vojnoj obavještajnoj službi (GRU), opisavši rusku strategiju kao "hibridni rat" koji uključuje "iskrivljavanje činjenica" i "dezorijentaciju".

"To nije slučajnost, definitivno se radi o primjeni strategije. Vrijeđa me to", rekla je Merkel osudivši takvo ponašanje kao "nečuveno".