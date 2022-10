Analitičar o budućim potezima Rusije i uzrocima eksplozije na Krimskom mostu: 'Sutra završava karijera Putinovog ministra obrane'

Dan nakon eksplozije na Krimskom mostu, Vladimir Putin je za sigurnost ovog važnog opskrbnog pravca zadužio FSB sigurnosnu službu Rusije. Još uvijek nije jasno što se točno na mostu dogodilo. No, jasno je da Rusija od invazije ne odustaje. Noćas je raketirana stambena četvrt grada Zaporižja.

Mandić je komentirao i eksploziju na Krimskom mostu. "Obzirom na dijelove mosta koji su se srušili, relativno je precizno krirurški. Obzirom na količinu razaranja i samu veličinu objekta, nedvojbeno smo bili istraživali i istražili je li to mogao biti kamion - nema govora o tome. Da je i tone eksploziva nosio, najveći dio, 90 posto toga bi otišlo u zrak.

Druga je mogućnost bila da su Sjedinjene Američke Države isporučile Ukrajini novi sistem koji mora 300 kilometara dobaviti i ogromnu bojnu glavu da raznese ovakvu konstrukciju kao što je most. Obzirom na preciznost rezanja, nedvojbeno je da je to bila operacija spcijalnih snaga gdje su se minsko eksplozivna sredstva postavila na most i u jednom trenutku su se ona kao takva aktivirala. Vrlo moguće izvedena u vrijeme vrlo lošeg vremena, ali i relativno amatersko štićenje samog mosta. Most ovdje ima operativnu važnost jer prekida kopnenu komunikaciju", ustvrdio je Mandić.