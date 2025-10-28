Amerikanci upozorili svoje državljane da hitno napuste Mali

SAD su u utorak upozorile Amerikance u Maliju da odmah napuste zemlju komercijalnim letovima, jer je vlada pod sve većim pritiskom pobunjenika povezanih s Al-Kaidom, koji nameću blokadu goriva .
Militanti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin objavili su početkom rujna blokadu uvoza goriva u ovu zapadnoafričku zemlju bez izlaza na more. Od tada napadaju konvoje cisterni s gorivom koji pokušavaju ući u zemlju ili doći do glavnog grada Bamaka.
Vlada je u nedjelju naredila obustavu školske i sveučilišne nastave diljem Malija na dva tjedna zbog nestašice goriva.
'Stalni infrastrukturni izazovi u Maliju, uključujući kontinuirane poremećaje u opskrbi benzinom i dizelom, zatvaranje javnih institucija poput škola i sveučilišta diljem zemlje te tekući oružani sukob između malijske vlade i terorističkih elemenata oko Bamaka, povećavaju nepredvidljivost sigurnosne situacije u Bamaku', priopćilo je američko veleposlanstvo u Maliju.
Analitičari su blokadu goriva opisali kao dio kampanje pritiska na malijsku vladu koju predvode militantne skupine, koje žele prekinuti dotok ekonomskog kisika u zemlju.
Zračna luka u Bamaku ostaje otvorena, priopćilo je veleposlanstvo, savjetujući Amerikancima da odlaze komercijalnim letovima umjesto da putuju kopnom u susjedne zemlje zbog rizika od 'terorističkih napada duž nacionalnih autocesta'.
Američki državljani koji odluče ostati u Maliju trebali bi pripremiti planove za nepredviđene situacije, uključujući i one za dulje vrijeme ostajanja u skloništu, navodi se.
Veleposlanstvo nije u mogućnosti pružiti podršku Amerikancima izvan glavnog grada. U petak je State Department odobrio odlazak nehitnog američkog vladinog osoblja i članova obitelji iz Malija zbog sigurnosnih rizika. Razina upozorenja za putovanja za Mali je 4, odnosno "ne putujte".