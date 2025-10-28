sve nestabilnije

Amerikanci upozorili svoje državljane da hitno napuste Mali

M. Šu.

28.10.2025 u 21:05

Gužve na benzinskim postajama u Maliju
Gužve na benzinskim postajama u Maliju Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

SAD su u utorak upozorile Amerikance u Maliju da odmah napuste zemlju komercijalnim letovima, jer je vlada pod sve većim pritiskom pobunjenika povezanih s Al-Kaidom, koji nameću blokadu goriva .

Militanti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin objavili su početkom rujna blokadu uvoza goriva u ovu zapadnoafričku zemlju bez izlaza na more. Od tada napadaju konvoje cisterni s gorivom koji pokušavaju ući u zemlju ili doći do glavnog grada Bamaka.

Vlada je u nedjelju naredila obustavu školske i sveučilišne nastave diljem Malija na dva tjedna zbog nestašice goriva.

'Stalni infrastrukturni izazovi u Maliju, uključujući kontinuirane poremećaje u opskrbi benzinom i dizelom, zatvaranje javnih institucija poput škola i sveučilišta diljem zemlje te tekući oružani sukob između malijske vlade i terorističkih elemenata oko Bamaka, povećavaju nepredvidljivost sigurnosne situacije u Bamaku', priopćilo je američko veleposlanstvo u Maliju.

vezane vijesti

Analitičari su blokadu goriva opisali kao dio kampanje pritiska na malijsku vladu koju predvode militantne skupine, koje žele prekinuti dotok ekonomskog kisika u zemlju.

Zračna luka u Bamaku ostaje otvorena, priopćilo je veleposlanstvo, savjetujući Amerikancima da odlaze komercijalnim letovima umjesto da putuju kopnom u susjedne zemlje zbog rizika od 'terorističkih napada duž nacionalnih autocesta'.

Američki državljani koji odluče ostati u Maliju trebali bi pripremiti planove za nepredviđene situacije, uključujući i one za dulje vrijeme ostajanja u skloništu, navodi se.

Veleposlanstvo nije u mogućnosti pružiti podršku Amerikancima izvan glavnog grada. U petak je State Department odobrio odlazak nehitnog američkog vladinog osoblja i članova obitelji iz Malija zbog sigurnosnih rizika. Razina upozorenja za putovanja za Mali je 4, odnosno "ne putujte".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kršenje primirja

kršenje primirja

Netanyahu naredio snažne napade: Izraelski avioni žestoko udarili na Gazu
pogrdni povici

pogrdni povici

Nekoliko tisuća ljudi na prosvjedu u Novom Mestu, ipak došlo do ružnog incidenta
isporučuje električnu energiju

isporučuje električnu energiju

Uspješan remont: Nuklearna elektrana Krško priključena na mrežu

najpopularnije

Još vijesti