Amerikanci upozorili svoje državljane da hitno napuste Mali

Militanti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin objavili su početkom rujna blokadu uvoza goriva u ovu zapadnoafričku zemlju bez izlaza na more. Od tada napadaju konvoje cisterni s gorivom koji pokušavaju ući u zemlju ili doći do glavnog grada Bamaka.

Vlada je u nedjelju naredila obustavu školske i sveučilišne nastave diljem Malija na dva tjedna zbog nestašice goriva.

'Stalni infrastrukturni izazovi u Maliju, uključujući kontinuirane poremećaje u opskrbi benzinom i dizelom, zatvaranje javnih institucija poput škola i sveučilišta diljem zemlje te tekući oružani sukob između malijske vlade i terorističkih elemenata oko Bamaka, povećavaju nepredvidljivost sigurnosne situacije u Bamaku', priopćilo je američko veleposlanstvo u Maliju.