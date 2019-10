Amerikanci na istoku Europe planiraju najveće vojne vježbe od kraja Hladnog rata

Idućeg proljeća NATO-ve baze u Njemačkoj bit će logistička središta za najveću vježbu Sjevernoatlantskog saveza od kraja Hladnog rata, priopćilo je krajem tjedna njemačko ministarstvo obrane

Riječ je o vježbi naziva Defender 2020, u kojoj će sudjelovati 37.000 vojnika iz 16 članica NATO-a, a u kojoj će se uvježbavati brzo raspoređivanje snaga u Poljsku i baltičke države, kao i povećavanje strateške spremnosti i interoperabilnosti u cilju brzog odgovora na potencijalnu krizu.

Multinacionalna vježba održat će se između travnja i svibnja te će se u njoj testirati sposobnost vojnog saveza u isporučivanju snaga iz luka u Sjedinjenim Državama do europskih luka, a potom i do operativnih područja u Njemačkoj i Poljskoj, sve do baltičkih i nordijskih država te Gruzije. Prema planu, od ukupnog broja vojnika koji će sudjelovati u vježbi njih čak 20.000 bit će dopremljeno iz Sjedinjenih Država, a u njoj će sudjelovati i pripadnici američke Nacionalne garde i vojne pričuve iz 11 američkih saveznih država te sedam pričuvnih postrojbi.