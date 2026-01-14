Amerikanci dokidaju vize i za stanovnike pet balkanskih zemalja

Osim zemalja Balkana, na popisu 75 zemalja iz Europe su još Rusija, Bjelorusija, Moldavija i Gruzija. Među pogođenim zemljama Afrike su prema navodima Foxa Kongo, Sudan, Alžir i Somalija, a iz Azije su Iran, Irak, Afganistan i Jemen.

Razlog za ovu odluku je smanjenje broja imigranata koji bi mogli postati ovisni o javnoj pomoći u SAD-u. Američki State Department će obustaviti obradu useljeničkih viza za građane tih zemalja dok se ne izvrši revizija postojećih procedura za procjenu imigrantskih aplikacija.