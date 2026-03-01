Nasilje na ulicama Tirane: Žestok sukob prosvjednika i policije, zapaljena vila bivšeg komunističkog vođe

Prosvjedi protiv vlade Edija Rame započeli su večeras u Tirani, nedugo nakon 18 sati, a postali su nasilni nakon što su se prosvjednici sukobili s policijom, bacajući Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.
Jedan od napada bio je usmjeren i na vilu bivšeg komunističkog vođe Envera Hoxhe, koja je djelomično zapaljena, prema albanskim medijima.
Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima u pokušaju da rastjera gomilu s središnjih ulica Tirane, izvijestio je albanski Top Channel.
Oporba, predvođena Demokratskom strankom, zahtijeva ostavku premijera Edija Rame i njegove vlade, usred raširenih optužbi za korupciju i zlouporabu državnih resursa, navodi Tanjug.