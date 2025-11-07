Orban stigao na sastanak u Bijelu kuću, požalio se na Hrvatsku: 'Velika je razlika...'

Prema planu, Orban i Trump će u društvu svojih delegata imati radni ručak. Mađarska delegacija, pored Orbana uključuje i ministra vanjskih poslova (Petera Szijjarta), ministra graditeljstva i prometa (Janosa Lazara), političkog stratega Balasza Orbana, glasnogovornika Janosa Matea te glavnog nacionalnog savjetnika za sigurnost, Marcella Biroa.

Viktor Orban stigao je u petak u Bijelu kuću , na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom .

Trump je ugostio Orbana i najavio novinarima da su posao, ali i Rusija glavna teme sastanka.

'Pričat ćemo o trgovini, malo i o Rusiji, Ukrajini, pričat ćemo i o energiji i energetskim cijenama', najavio je američki predsjednik.

Pritom je pohvalio mađarskog premijera kao sjajnog političara, a posebice po pitanju migracija. Tražili smo da Hrvatska poveća kapacitete jer se trenutačno može transportirati samo mala količina.

'Vodi zbilja sjajnu zemlju u kojoj nema zločina i problema koje neke zemlje imaju. No, vjerojatno ima nekih stvari koje ne znam, koje možda i ne želim znati. Pogledajte njegov stav oko imigracije, Europa je napravila velike pogreške u tome i zbilja im štete. On nije napravio tu pogrešku', istaknuo je Trump govoreći da Orbana mnogi poštuju, iako nekima nije drag.