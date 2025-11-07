Orban stigao na sastanak u Bijelu kuću, požalio se na Hrvatsku: 'Velika je razlika...'

Mađarski premijer ranije je naveo da će tražiti izuzeće od ruskih sankcija te pokušati nagovoriti Trumpa na sastanak s Putinom u Budimpešti
Viktor Orban stigao je u petak u Bijelu kuću, na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Prema planu, Orban i Trump će u društvu svojih delegata imati radni ručak. Mađarska delegacija, pored Orbana uključuje i ministra vanjskih poslova (Petera Szijjarta), ministra graditeljstva i prometa (Janosa Lazara), političkog stratega Balasza Orbana, glasnogovornika Janosa Matea te glavnog nacionalnog savjetnika za sigurnost, Marcella Biroa.
Trump je ugostio Orbana i najavio novinarima da su posao, ali i Rusija glavna teme sastanka.
'Pričat ćemo o trgovini, malo i o Rusiji, Ukrajini, pričat ćemo i o energiji i energetskim cijenama', najavio je američki predsjednik.
Pritom je pohvalio mađarskog premijera kao sjajnog političara, a posebice po pitanju migracija. Tražili smo da Hrvatska poveća kapacitete jer se trenutačno može transportirati samo mala količina.
'Vodi zbilja sjajnu zemlju u kojoj nema zločina i problema koje neke zemlje imaju. No, vjerojatno ima nekih stvari koje ne znam, koje možda i ne želim znati. Pogledajte njegov stav oko imigracije, Europa je napravila velike pogreške u tome i zbilja im štete. On nije napravio tu pogrešku', istaknuo je Trump govoreći da Orbana mnogi poštuju, iako nekima nije drag.
Orban: 'Plinovodi nisu politika nego fizička stvarnost'
Orban je pohvalio i Trumpa, pogotovo u usporedbi s bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom, kojega nije štedio.
'Tijekom demokratske administracije, sve je bilo uništeno', rekao je Orban koji naveo da s ovim sastankom želi otvoriti novo poglavlje.
Ponovio je da želi iznimke od sanckija Rusiji, navodeći da plinovi nisu ideološko ili političko pitanje, već fizička stvarnost jer nemaju luka. Tu se, između ostalog, požalio i na Hrvatsku.
'Tražili smo da Hrvatska poveća kapacitete jer se trenutačno može transportirati samo mala količina', rekao je Orban navodeći da bi gubitak ruskih energenata bio katastrofa za Mađarsku.
Trump je sa svoje strane rekao da će razmisliti o tome.
'Razmišljamo o tome jer im je vrlo teško. Nemaju prednost mora', rekao je Trump.
Sastanak s Putinom? 'Uvijek postoji šansa'
Novinari su pri dočeku mađarskog premijera pitali Trumpa i postoji li šansa da se susretne s Putinom u Budimpešti. Trump je odvratio: 'Uvijek postoji šansa'.
Dvojac je razgovarao i o Ukrajini. Trump je Orbana pitao: 'Dakle, mislite da Ukrajina ne može pobijediti?'.
'Znate, čuda se događaju', rekao je Orban, s čime se Trump složio.