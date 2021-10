Albert Gajšak: Očaravajući je osjećaj kad radiš na nekome uređaju satima i onda ga upališ i on funkcionira

Gost Nedjeljom u 2 bio je mladi poduzetnik Albert Gajšak koji u 23. godini ima informatičko poduzeće s 30 zaposlenih i klijente diljem svijeta

'Cijela poanta je da ljudi to ne dobiju sastavljeno, nego u dijelovima. Naši uređaji nisu samo kao legići, nego su pametni, imaju hrpu tehnologije u sebi koja uči djecu i mlade o tim vještinama budućnosti', objašnjava Albert Gajšak svoj proizvod razgovoru u emisiji Nedjeljom u 2. Za razvoj svog 'Batmobila' hrvatska tvrtka smještena u Lučkom potpisala je ugovor s holivudskim studijom Warner Bros. Sve je počelo s lego-kockama, koje je kao maleni dječak u Karlovcu stalno slagao. 'Vrlo rano je počeo gledati gdje je plus pol gdje minus, napon baterije, struja, to je njemu bilo blisko. Superjunaci njegovog djetinjstva su bili drugačiji nego superjunaci naših. On je gledao Ironmana, Batmana i ove Marvelove superjunake 21. stoljeća, prisjeća se Zoran Gajšak, otac, samih početaka.

No uz junake 21. stoljeća, za ljubav prema tehničkim znanostima ipak je malo zaslužan i otac, koji je sa sinovima dane provodio u Zajednici tehničke kulture u Karlovcu. S 11 godina Albert je prvi put sudjelovao na natjecanju iz robotike. 'Vi možda to ne razumijete, ali ja imam veliku strast za ovim stvarima, radiš na nekome uređaju satima i onda ga upališ i on funkcionira, to je jako očaravajući osjećaj', kaže Albert. 2016. na jednom je sajmu predstavio svoju prvu igraću konzolu. 'U tu cijelu priču je došao Tomislav Car koji je nekako bio prvi investitor i mentor, i rekao "ajmo mi nešto probati" i tako je nastala ta poduzetnička priča', priča Albert. 'Mislim da je glavna stvar kad prepoznaš potencijal u nekome da voli stvarati, da voli iz ničega napraviti nešto, da ima ideje, kreativnost, to mogu primijetiti kod ljudi', rekao je Tomislav Car. Još kao srednjoškolac pokrenuo je prvu kampanju za prodaju svojih inovacija. Pametnu igračku, koju djeca najprije moraju sastaviti, a nakon toga uz igru uče STEM znanosti. Igraća konzola bila je pun pogodak. Tada je odlučio nastaviti biznis, a ne školovanje.