Dačić: 'Mora postojati razlog zašto nisam umro'

Govoreći o zdravstvenim problemima kroz koje je prošao, Dačić je kazao kako smatra da je započeo 'novi život' nakon oporavka od bolesti, piše Beta.

'Ako socijalisti žele da ostanem predsjednik, spreman sam u tome sudjelovati', rekao je Dačić za Radio-televizija Srbije.

'Praktično sam ponovno rođen kada sam počeo da se oporavljam. Mora postojati neki razlog zašto nisam umro', izjavio je, dodajući kako očekuje da i država i stranka to iskoriste.

Nije precizirao kada bi kongres SPS-a mogao biti održan, no naglasio je da će sve ovisiti o političkom kalendaru i eventualnim izborima.