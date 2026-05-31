prisjetio se bolnice

Dačić: 'Mora postojati razlog zašto nisam umro'

M. Šu.

31.05.2026 u 18:15

Ivica Dačić
Ivica Dačić Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/PIXSELL
Predsjednik srbijanske Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da održavanje stranačkog kongresa ovisi o terminu izbora te poručio da neće odustati od utrke za čelno mjesto u stranci ako mu to zdravstveno stanje bude dopuštalo

'Ako socijalisti žele da ostanem predsjednik, spreman sam u tome sudjelovati', rekao je Dačić za Radio-televizija Srbije.

Govoreći o zdravstvenim problemima kroz koje je prošao, Dačić je kazao kako smatra da je započeo 'novi život' nakon oporavka od bolesti, piše Beta.

'Praktično sam ponovno rođen kada sam počeo da se oporavljam. Mora postojati neki razlog zašto nisam umro', izjavio je, dodajući kako očekuje da i država i stranka to iskoriste.

Nije precizirao kada bi kongres SPS-a mogao biti održan, no naglasio je da će sve ovisiti o političkom kalendaru i eventualnim izborima.

